EL HERALDO (Tungurahua) Clientes esperan paquetes adquiridos mediante Internet

En algunos casos, demora ha significado un año El tiempo ha transcurrido y el paquete aún no recibe. Es el caso de Marcela Núñez que mediante la Internet concretó compras en China hace un año. La esperanza de recuperar el paquete surgió cuando recibió el correo con las pre-alertas del envío, pero no pudo acceder a más información, porque no le permitió el sistema y solo sabe que debe pagar a Correos del Ecuador.