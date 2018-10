Entidades financieras populares y solidarias deberán justificar cobro de tarifas de servicios a sus socios

SEPS reiteró que éstas no podrán efectuar cargos sin previa aceptación Las entidades financieras populares y solidarias no podrán efectuar cargos por servicios financieros sin previa aceptación de sus socios, fue la advertencia que realizó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del ámbito de sus competencias conferidas por la Ley. La información se emite, precisa, en concordancia con los artículos 247 y 248 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

La SEPS citó los artículos en mención:

“Art. 247.- Cargos por servicios financieros. Las entidades del sistema financiero nacional no aplicarán o cobrarán cargos por servicios que no han sido prestados por la entidad, ni podrán establecer cargos por servicios financieros que no estén autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Cualquier cargo efectuado en contra de esta disposición deberá ser restituido al usuario financiero, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.”

“Art. 248.- Cargos por servicios no financieros. Las entidades del sistema financiero nacional no podrán efectuar cargo alguno por la prestación de servicios distintos de los financieros, a nombre de terceros, si no cumplen con la regulación que la Junta expida para el efecto o no cuentan con la aceptación previa y expresa del usuario. La aceptación deberá ser comprobable por cualquier forma reconocida por la ley. Los cargos cobrados que no cuenten con la aceptación expresa del usuario deberán ser restituidos, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.”

Con esos antecedentes, la Superintendencia dispuso que, en el plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la notificación del OFICIO CIRCULAR No. SEPS-SGD-2018-26004, el gerente y el presidente de las cooperativas de ahorro y crédito, y de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda presenten una declaración juramentada ante notario público, en la cual certifiquen:

Si la entidad a la que representan o que presiden, mantiene cobros a nombre de terceros prestadores de servicios, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, mediante débito a las cuentas de ahorro a sus socios o clientes; y,

En caso de que esos cobros existan, que todos los débitos realizados tienen autorización previa y expresa del cuenta habiente.

Dado el caso de que una organización del sector financiero popular y solidario, controlada por esta Superintendencia, realice débitos a las cuentas de ahorro de sus socios o clientes para efectuar cobros a nombre de terceros prestadores de servicios, deberán entregarse también copias certificadas de los contratos que sustenten tanto el vínculo entre los prestadores de servicios y las cooperativas de ahorro y crédito o las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda como el cobro efectuado.

En este marco, recordó a la ciudadanía que las denuncias sobre cobros no autorizados se las puede realizar a través de la línea 1800 INDEBIDOS (463324); o en la SEPS mediante los canales de atención ciudadana: enviando un correo electrónico [email protected], llamando al (02) 3948 840, o ingresando un formulario de quejas o denuncias por Secretaría General de esta Superintendencia.

(JPM)

Fuente: SEPS

Ecuadorinmediato.com