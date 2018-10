José Serrano rindió versión en caso por presunta tortura a estudiantes de colegio Mejía

"Ecuador requiere que se conozca toda la verdad sobre los hechos", reiteró Exministro del Interior y actual asambleísta El exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano, acudió hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su versión dentro de la investigación por presunta tortura a exestudiantes del Instituto Nacional Mejía, quienes fueron detenidos el 18 de septiembre de 2014 por protagonizar manifestaciones.

“Tenemos que analizar qué es lo que se quiere con esto, ¿justicia o show? He dado mi versión y he respondido a algunas preguntas que se me han hecho, debiendo señalar que, efectivamente, estuve en el Regimiento Quito, verificando policías heridos, quienes habían sido fuertemente agredidos por las personas que estaban detenidas, según me indicaron los uniformados”, comentó.

En su testimonio, dijo, relató las acciones de revisión de afectaciones a bienes públicos (patrulleros, motocicletas), así como pudo constatar que hubo algunas personas aprehendidas que estaban, en ese momento, siendo atendidas por paramédicos que habían sido enviados por el ECU-911.

“Reitero, he dado mi versión a la señora Fiscal y serán ellos quienes valoren, efectivamente, el resultado o las consecuencias de todos estos hechos que he comentado. Creo que el Ecuador requiere, en estos momentos, que se conozca la verdad de todos los acontecimientos”, añadió.

Mientras tanto, el abogado de los exalumnos, Gonzalo Realpe, cuestionó que Serrano haya dicho que fue a verificar el estado de salud de los miembros de la fuerza pública, más no el de los estudiantes afectados. (JPM)

