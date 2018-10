Eduardo Jaramillo no descarta presentar candidatura en el 2019

Su nombre suena para la Alcaldía de Loja El gobernador de la provincia de Loja, Eduardo Jaramillo, manifestó que su deseo es continuar en funciones desde esta entidad, sin embargo, será el tiempo quien decida su permanencia o si le apuesta por una candidatura en el 2019. Aclaró que no tienen nada definido, pero que ha tenido acercamientos con varias agrupaciones, como Democracia Sí, Centro Democrático, Socialistas, entre otros, con el ánimo de lograr un frente progresista por una Loja unida, con quienes tengan mejores posibilidades de ganar. Su nombre todavía es una de las opciones a la Municipalidad por Alianza PAIS.

“Desde el aspecto personal me parece algo apresurado, yo estoy cumpliendo funciones como gobernador y me gustaría seguir consolidando algunos temas en producción, turismo y vialidad”, dijo, y añadió que "la decisión no pasará por un tema de ego personal, sino coherente y mediante una lectura política".

Jaramillo mencionó que el lunes 15 de octubre retomó las labores en la Gobernación, debido a que estaba con permiso desde el feriado del 9 de octubre.

“Tomé vacaciones del martes 9 al viernes 12, debido a que tenía temas personales que resolver y sobre todo actividades pendientes con la familia”, dijo.

En esa semana la Gobernación estuvo presidida por Vanesa Aguirre, directora de planificación. El lunes 15, retomó labores en Guayaquil a través de reuniones con autoridades nacionales para analizar el tema del III Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, incendios forestales y otras temáticas propias de la provincia. Recalcó la intervención de las vías Loja-Vilcabamba y Loja-Catamayo.

Fuente: Crónica