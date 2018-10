ECUADOR-PERÚ "20 AÑOS DE PAZ": Juan Paz y Miño: "Hoy vivimos una verdadera camaradería"

Especial de ECUADORINMEDIATO Históricamente, qué significa la paz entre Ecuador y Perú a los 20 años, es la pregunta que el historiador Juan Paz y Miño aborda en este especial de EcuadorInmediato. Considera que estos acuerdos significaron el cierre de fronteras, así como acuerdos importante en materia económica que implicaban fuertes inversiones en la zona, pero que hasta el momento no se cumplieron. "No podemos negar la historia del conflicto, no podemos negar que fue un protocolo injusto, no podemos negar que llegar a esta situación les costó a los países recursos, tensiones, pero llegamos y vivimos en paz", acotó al precisar que "hoy vivimos una verdadera camaradería, vecindad y amistad".