ECUADOR-PERÚ "20 AÑOS DE PAZ": Gral. Raúl Banderas: "La paz era lo que anhelábamos, pero la forma como se consiguió me causó tristeza"

ESPECIAL DE ECUADORINMEDIATO El General Raúl Banderas, ex piloto de combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), narró sus vivencias y anécdotas mientras fue parte del combate del Cenepa. En este conflicto, el militar se convirtió en el primer piloto en la historia de América Latina en derribar un avión enemigo en combate. De la misma forma, explicó que gracias a esta hazaña el país logró mostrar superioridad en sus líneas bélicas y cesar los ataques del vecino país.

Banderas señaló que que este enfrentamiento se dio posterior a descubrir que varias naves enemigas incursionaron en nuestro territorio para bombardearlo, él junto a su compañero, Carlos Uzcátegui, fueron los encargados de atacar los aviones peruanos y derribar uno de ellos: “Disparé el primer misil salió del ala izquierda e impactó directo en el avión y comenzó a lanzar un humo negro, luego disparo otro misil que hace una curva e impacta en la mitad del avión y causó su explosión, lo partió en dos”.

De la misma manera, indicó que gracias a esta maniobra lograron poner fin al combate; ya que, tres días después se dispuso el cese al fuego por parte de las autoridades peruana; por lo cual, esta victoria también tuvo repercusiones políticas: “Se sorprendieron yo creo porque nunca creyeron que íbamos a reaccionar de esa manera, que teníamos la capacidad de defendernos, entonces suspendieron las operaciones aéreas y el Presidente Fujimori ordenó el cese al fuego unilateralmente”.

Por otra parte, comentó que el 26 de octubre de 1998 fue un día triste para él y muchos soldados; ya que, a pesar de que anhelaban la paz no estuvieron contentos con la forma en la cual se consiguió: “Sinceramente fue un día muy triste para mí, de todo corazón, no porque se haya firmado la paz, porque eso anhelamos todos, pero la forma como se consiguió me causó tristeza”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato

En el siguiente enlace se podrá observar la entrevista completa al General Raúl Banderas: https://ecuadorinmediato.info/20_anos_paz_ecuador_peru/entrevistas-de-la-paz/