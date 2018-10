Venezolanos en Ecuador: Expulsión de Embajadora "no nos afecta en nada"

Para dirigente, gobierno ecuatoriano da facilidades necesarias a migrantes que llegan al país El ambiente diplomático entre Ecuador y Venezuela se vio cortado tras las polémicas declaraciones del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del Presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Este 18 de octubre del 2018, el Gobierno ecuatoriano resolvió expulsar a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, la cual recibió un ultimátum de 72 horas para salir del país. Además fue declarada "persona no grata". Rodríguez tildó de "mentiroso" a Moreno respecto a las cifras de venezolanos que llegan cada día a Ecuador producto de la crisis que vive el país.

"Las declaraciones de Rodríguez avergüenzan a los venezolanos residentes en el país", destacó Daniel Regalado, Presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. "Es una falta de respeto (el accionar del Ministro de Comunicación), porque no se mide de sus palabras. Nos da mucha vergüenza el hecho", expresó Regalado.

Sobre la expulsión de la embajadora, Regalado señaló que no habrá un gran cambio, "ya que no teníamos representación consular en Ecuador, nos ponían muchas trabas. La salida de la representante de nuestro país en Ecuador no nos afecta en nada, ya que todo era traba".

Regalado se refirió además sobre las declaraciones de Rodríguez en contra del presidente Moreno e indicó que "no nos extraña que haya hecho esas declaraciones y aplaudimos la respuesta de Ecuador".

Para el dirigente, el gobierno ecuatoriano da las facilidades necesarias a los migrantes que llegan al país.

"Muchos de los funcionarios encargados de la parte de movilidad humana y atención primaria están trabajando con nosotros, Ecuador se está portando de una manera maravillosa", acotó Regalado, quien destacó además que el pueblo ecuatoriano ha mostrado su ayuda una y otra vez.

Sobre la migración de su país, Regalado asegura que "estamos saliendo por el acoso del gobierno de Venezuela, porque la gente está muriendo".

Fuente: Ecuador TV