ECUADOR-PERÚ "20 AÑOS DE PAZ": Excanciller de Perú "Los dos países somos hermanos de padre y madre, por eso era necesario lograr un acuerdo de paz"

ESPECIAL DE ECUADORINMEDIATO Fernando de Trazegnies, Excanciller de Perú a cargo de la negociación de paz con Ecuador, habló acerca de las acciones que ejecutaron ambos países para lograr un concilio a una guerra que duró más de cien años. De la misma manera, manifestó que uno de los puntos que permitió sellar este acuerdo fue el otorgar a los ecuatorianos un kilómetro cuadrado en Tiwintza para que sea utilizado como un cementerio de guerra.

Trazegnies reiteró que la problemática entre ambas naciones se originó por desacuerdos en sus fronteras, pero, después de varias reuniones y concilios se logró una decisión que permita la satisfacción de los dos países: “Me hice muy amigo de todos los ecuatorianos, porque creo que sin amistad no puedes trabajar. Hablamos muy francamente y decíamos por qué no estábamos de acuerdo con el otro y al final logramos llegar a un acuerdo que benefició a los dos frentes”.

El diplomático explicó que toda la negociación estuvo a punto de fracasar; ya que, casi al final existieron encuentros muy tensos, pero, después de dialogar con el Presidente ecuatoriano le propuso una solución que gustó a ambas partes: “El Presidente Fujimori me había autorizado a hablar de propiedad, pero no de territorio, entonces ese día en el almuerzo le propongo a Mahuad entregar un kilómetro cuadrado que no esté pegado a la frontera para que no se confunda y sea consagrado como un cementerio de guerra, él lo vio con buenos ojos y al final Ecuador terminó aceptando”.

Para concluir, el Excanciller indicó que el trasfondo de toda la porblemática se basó en la dignidad, porque Ecuador ya había firmado un tratado en 1942 estableciendo los mismos límites, pero buscaban una solución satisfactoria: “Había un problema de dignidad, Ecuador en el fondo se daba cuenta que esto no era un problema mayor y que quizá nosotros teníamos la razón, pero ellos también podían tener razón, pero no podían aceptarla si no había una forma de aceptar dignamente”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato

En el siguiente enlace se podrá observar la entrevista completa al Excanciller de Perú Fernando de Trazegnies:

https://ecuadorinmediato.info/20_anos_paz_ecuador_peru/videos-sobre-acuerdo-de-paz-entre-ecuador-y-peru/