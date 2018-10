Fernando Alvarado se habría despojado de su grillete electrónico y abandonó el país

Ministra del Interior dispuso intensificar controles migratorios y que Policía Nacional realice operativos para dar con su paradero Por medio de redes sociales se filtró la información de que el Exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel, se habría despojado de su grillete electrónico y habría salido del país a otra nación que le brindará asilo político. A pesar de que la noticia no se ha confirmado por las autoridades ecuatorianas la Ministra del Interior, María Paula Romo, informó que se dispuso iniciar los controles migratorios pertinentes en fronteras y carreteras para evitar su fuga.

Alvarado habría enviado un mensaje a las autoridades del Ministerio de Justicia para notificar su decisión de despojarse del dispositivo electrónico que monitoreaba su ubicación: “Estimados señores, antes que anda quisiera agradecer el trato cordial que me han dado en las últimas semanas. Por otra parte les quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado”.

De la misma manera, aseguró que al momento no se encuentra en el país, sino que se encuentra de viaje a otra nación en la cual, ya se le otorgó el asilo político, por lo que indicó que su abogado será el encargado de notificar su decisión a la Fiscalía: “Al momento ya no me encuentro en el país, estoy de tránsito hacia un país que me ha concedido asilo. Mi abogado estará notificando formalmente en las próximas horas de este particular a la Fiscalía General del Estado, para los fines consiguientes”.

Ante esta alerta, la Ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que de momento se ha notificado a la Policía Nacional de este asunto y se han intensificado los controles migratorios para evitar su fuga: “Verificamos información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico. Mientras se confirma, he dispuesto notificar a controles migratorios; Policía Nacional del Ecuador inicia operativos de búsqueda en carreteras. Juez de la causa deberá actuar de inmediato”.

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Carlos Vera/María Paula Romo

El mensaje por WhatsApp que Fernando Alvarado Espinel me notifica haber enviado al chat de monitoreo del Ministerio de Justicia... pic.twitter.com/AN01hC4OtP — Carlos Vera (@CarlosVerareal) 21 de octubre de 2018

Verificamos información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico. Mientras se confirma, he dispuesto notificar a controles migratorios; @PoliciaEcuador inicia operativos d búsqueda en carreteras.

Juez de la causa deberá actuar de inmediato. — María Paula Romo (@mariapaularomo) 20 de octubre de 2018