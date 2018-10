EL DIARIO (Manabí) Medicina embodegada en el seguro

Stalin Ramos y José Valdivieso son afiliados del IESS y requieren de la misma medicina, pero no se las están entregando Ramos sufre de afectaciones cardíacas. Requiere del anticoagulante Pradaxa, que evita la trombosis (formación de un coágulo en un vaso sanguíneo), pero no se la prescriben desde hace más de un año. Y no porque hay desabastecimiento, sino porque no hay autorización para su uso en el hospital, dijo.