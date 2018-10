EL RÍO (Los Ríos) Aporta a la cultura

Cumandá Campi Cevallos, docente de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), ha escrito un libro denominado ¿Por qué el nombre de las calles de la ciudad? Ella aseguró que en el texto da a conocer las razones de los nombres de las calles de la capital riosense. Algunos ciudadanos siempre se han preguntado, quién fue Martin Icaza, Vargas Machuca, Juan X Marcos entre otros personajes de quienes llevan sus nombres varias arteriales viales de la ciudad.

En este libro que será presentado en el 2019 podrán despejar todas estas dudas.

“Antes de fallecer mi padre Humberto Campi Maquilón ya había publicado su libro ‘Babahoyo de ayer y de hoy’ en este libro constan los nombres que tenían antes las calles de la ciudad, mi padre me dejo de tarea escribir y publicar el por qué el nombre de las calles actuales, han ido casi diez años de investigación y escribiendo la biografía de cada personaje, el libro tiene una doble intención. La primera es cumplir con lo que mi padre me pidió y la segunda dejar un legado de cultura general no solo para los babahoyenses sino para los ecuatorianos”, precisó.

Borrador. El borrador consta de más de 150 páginas, allí se narra la vida de cada uno de los personajes que fueron inmortalizados con la colocación de sus nombres a diferentes calles.

Alguno de los que aparecen en este tomo son Juan Xavier Marcos, quien fue un empresario guayaquileño que cedió gran parte de sus terrenos para que los babahoyenses la colonizaran.

Así mismo consta la biografía del babahoyense Custodio Sánchez Meza, quien fue un militar y músico muy reconocido en la ciudad.

De la misma manera aparece dentro de esta obra Martín Icaza Paredes, quien fuera Gobernador de Los Ríos en 1888 y en 1893.

El resto de las historias de los personajes de la nomenclatura de la ciudad los conocerá en el libro.

“Hay un desconocimiento total sobre este tema. El libro será un aporte”, finalizó Campi.