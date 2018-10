Andrés Michelena: "Nos enfrentamos a una banda delictiva y al único preso de la organización teníamos que ponerlo a buen recaudo"

Secretario de Comunicación advierte que se tomarán medidas más fuertes para exfuncionarios del régimen anterior Andrés Michelena, Secretario de Comunicación de la Presidencia, habló acerca de las acciones que está implementando el Gobierno Nacional para evitar que lo sucedido con Fernando Alvarado se repita; debido a esto, se solicitó el traslado del Exvicepresidente Jorge Glas a la Cárcel de Latacunga; ya que, según expresó es el único miembro de la ‘banda delincuencial’ dirigida por Correa que está tras las rejas. De la misma forma, informó que se han solicitado a las autoridades de justicia que se tome medidas más rigurosas con los funcionarios del régimen anterior.

Michelena manifestó que el día de hoy el Presidente se reunirá con todos los poderes del Estado para plantear nuevas acciones en contra de las ex autoridades del Gobierno de Correa : “El Presidente convocó a una reunión para el día de hoy y así buscar formas más efectivas de combatir la corrupción; ya que, lo que ha hecho el señor Alvarado desnuda la forma de actuar del régimen anterior y evidencia que nos enfrentamos a una banda de corrupción descarada”.

El funcionario manifestó que posterior a la fuga del ex secretario de Comunicación se evidencia que en Ecuador no existe persecución política, sino delincuentes que no quieren enfrentar la justicia: “Gracias señor Alvarado por hacer eso, por haber desnudado que el señor Correa y sus compañeros no son perseguidos políticos, sino delincuentes que huyen de la justicia. Ahora imagino toda la pantomima que está organizando la banda del señor Correa, porque a ellos no les importa el bienestar del país, solo les importa solo su ego y su política”.

De la misma forma, aclaró que lo expresado ayer en la rueda de prensa no es una orden para las autoridades que manejan la justicia en el país, sino un exhorto para no permitir que estos casos se repitan: “Hay un total respeto a la autonomía de los poderes del Estado, pero, no vamos a tolerar que esto se vuelva a repetir; por eso, hemos pedido a toda la administración de la justicia que busquen los mecanismos y los procesos que permitan que todos los exfuncionarios que tienen procesos de investigación con Contraloría y Fiscalía no abandonen el país”.

Para concluir su intervención, Andrés Michelena señaló que en los últimos días se ha evidenciado el incremento de troll centers que defienden a Rafael Correa y afirmó que el manejo de los mismos costaría cerca de USD 300 000 dólares por mes: “En la última semana hemos visto que 40.000 trolles se han activado, eso representa 300.000 dólares mensuales, con el objetivo de desestabilizar la democracia y la paz de este país. Pero el señor Correa debe explicar ante la justicia cómo pueden pagar ese tipo de servicios, además de su seguridad, abogados caros y viajes en aviones privados”.

(PF)

Fuente: Radio Pública