Gerente de Medios Públicos afirma que pago de US$ 6 millones a Gama TV se realizará esta semana

"Damos pasos lentos pero seguros, ese ha sido el compromiso con Presidencia para pagar a los trabajadores", expresó Martha Moncayo, Gerente de Medios Públicos, se refirió a la situación actual de los medios de comunicación que fueron incautados por el Gobierno anterior y explicó que mientras Fernando Alvarado era Secretario de Comunicación existían múltiples irregularidades en su manejo. Debido a esto, manifestó que se están realizando las gestiones pertinentes para regularizar su situación; por lo cual, esta semana se realizará el pago de USD 6 millones de dólares a Gama TV.

Moncayo señaló que la fuga de Fernando Alvarado muestra una falta de respeto y burla para los ecuatorianos; ya que, no se quedó para enfrentar a la Justicia y responder por su manejo irregular cuando fungía como Secretario de Comunicación: “El señor se burló de los ecuatorianos, no se quedó a presentarse frente a la justicia como debía, no solo por los 11 procesos que enfrenta, sino por su responsabilidad en el manejo de todos los medios incautados”.

La Gerente de Medios Públicos indicó que cuando recibió el cargo se encontraron múltiples irregularidades en su manejo; ya que, existían contratos con sobreprecios, contratos con comisiones excesivas y contratos con intereses altos, lo que ocasionó un desfalco a estas empresas: “Eso no es todo, por ejemplo en Gamavisión que ya está más avanzado el asunto, evidenciamos cosas más graves como contratos adicionales para sabatinas, comisiones pagadas a personas que nunca prestaron ningún servicio y mucho más”.

En referencia a la situación de radios, revistas y canales pequeños que también eran administrados por el Estado informó que también existió un derroche de recursos, pero, al momento están realizando las gestiones pertinentes para ponerse al día con sus empleados: ”Damos pasos lentos pero seguros, el Estado va a cubrir esas deudas mientras se ejerce el derecho a repetición”.

Para concluir su intervención, Martha Moncayo, aseguró que esta semana recibirán el desembolso de los USD 6 millones de dólares que fueron ofrecidos por el Gobierno Nacional para solventar la situación de Gama TV: “Los plazos los hemos puesto nosotros mismos, hoy tenemos una reunión con el IESS y estamos esperando un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, pero el compromiso sería pagar esta semana los USD 6 millones de dólares a Gama TV”.

(PF)

Fuente: Radio Pública