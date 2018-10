Fernando Callejas: "Sofía Espín tenía la intención de intervenir en la justicia y lograr que Diana Falcón cambie su declaración" (AUDIO)

Audio OCTUBRE 22 FERNANDO CALLEJAS - ASAMBLEISTA CREO



Además, aseguró que este precedente no permitirá que se desate una ‘cacería de brujas’ en el interior de la Asamblea Fernando Callejas, asambleísta que conformó la Comisión Multipartidista que recomendó la destitución de la legisladora Sofía Espín, habló acerca de las motivaciones que llevaron a esta mesa legislativa a tomar esta decisión y aseguró que esto se da por por la actuación irregular de la legisladora e intentar interferir con otras funciones del Estado. De la misma manera, advirtió que de tomarse la determinación de destituir a Espín, esto no se podría utilizar como excusa para iniciar una persecución en el interior de la Asamblea.

Callejas manifestó que esta mesa legislativa se conformó por pedido de la Asamblea Nacional y la misma tenía un plazo de 10 días para realizar el informe, por lo que se convocó a 4 involucrados en este caso: el asambleísta Esteban Bernal, el Ministro Paúl Granda, Diana Falcón y la legisladora Sofía Espín: “Luego de analizar documentos y testimonios se llegó a determinar que Sofía Espín había cometido una falta grave, incompatible con su función de un asambleísta”.

El legislador señaló que la intención de Sofía Espín era intervenir en otra función del Estado; por lo cual, la Fiscalía también tendrá que intervenir y determinar responsabilidades: “Todo hace presumir y nos lleva a que esta visita no fue por tema humanitario, sino con la intención de intervenir en la justicia y lograr que la señora Falcón cambie su declaración”.

De la misma manera, explicó que ahora está en manos de la Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, el convocar al Pleno para que se efectúe una votación y se decida el futuro de la parlamentaria: “Estamos recomendando la destitución, pero serán los 137 asambleístas quienes en pleno uso de sus facultades tomen la decisión respecto a este caso”.

Acerca de la acción de protección que presentó la asambleísta, Callejas indicó que está en el legítimo derecho de solicitarla, pero, hasta el momento, él no ha sido notificado, ni tampoco la Asamblea: “Está en su derecho, porque ahora si aparentemente se respetan los procesos judiciales, ella tiene derecho a presentar esta acción de protección, en el supuesto caso que se le conceda, la Asamblea Nacional, a través de sus organismos pertinentes será la encargada de presentar sus alegatos para que la acción de protección se clarifique”.

En cuanto a varias críticas que han recibido, el asambleísta expresó que de darse la destitución de Espín esto no podría ser utilizado como un precedente nefasto para desatar una cacería de brujas en el interior de la Legislatura: “En el hipotético caso que yo me uniera a una manifestación pro aborto y me quieren destituir, eso sería rayar en la exageración. No es que aquí va a existir una cacería de brujas, aquí se ha cometido una grave interferencia en otra función del Estado y será puesta a consideración”.

Para concluir su intervención, Fernando Callejas aclaró que la visita de Espín a Diana Falcón es distinta que cuando varios legisladores visitaban al ex asambleísta, Galo Lara; ya que, él se encontraba sentenciado y no podría existir intromisión en su sentencia: “El ex asambleísta ya estaba sentenciado y ahí no se pretendía torcer la justicia o interferir en ella. Eso ya era un caso juzgado, totalmente diferente a lo que se está tratando en este momento”.

Fuente: Ecuadorinmediato