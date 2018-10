Gustavo Larrea: "Fuga de Fernando Alvarado demuestra negligencia del Ministerio de Justicia"

Político explicó que con anuncio de delación de Pablo Yánez se debió hacer un seguimiento más riguroso Gustavo Larrea, Dirigente de Democracia SÍ, se refirió a la fuga de Fernando Alvarado y señaló que esto se da por negligencia de las autoridades del Ministerio de Justicia, Policía Nacional y Secretaría de Inteligencia; ya que, ellos debían monitorear de forma constante su ubicación. De la misma manera, explicó que de parte del Gobierno es muy importante que se entregue a los responsables de este escape.

El Exministro del Interior recalcó que posterior a posterior al anuncio de cooperación eficaz del ex subsecretario de Comunicación, Pablo Yánez, las medidas de vigilancia en contra de Alvarado debieron aumentar y su seguimiento y monitoreo tuvo que ser más exhaustivo: “Es importante que en las próximas horas se le diga al país quienes fueron los responsables de la fuga de Alvarado; ya que, con con la posible delación de Pablo Yánez se debió hacer un seguimiento más riguroso y eso lo debía realizar el ECU 911, por eso las autoridades deberán informar al país quienes incumplieron con su misión de vigilarlo”.

De la misma manera, instó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) a que aceleren los procesos de investigación en contra de los ex funcionarios que están involucrados en casos de corrupción: “Es fundamental que la lucha contra la corrupción sea implacable y la Fiscalía acelere los procesos, cero que hay lentitud. Aunque no se puede decir que no se ha hecho nada, porque tenemos un Exvicepresidente preso y cerca de 36 ministros y funcionarios procesados”.

Por otra parte, Gustavo Larrea, habló sobre la expulsión de la Embajadora de Venezuela en Ecuador y señaló que esta medida se da con el fin de desvanecer la propuesta del del Presidente Moreno de una intervención humanitaria en Venezuela: “El Gobierno ecuatoriano actuó adecuadamente al expulsar a la Embajadora, porque no se puede permitir insultos ante el Jefe de Estado, pero lo que hay detrás es la intención de desvanecer una intervención humanitaria en Venezuela”.

(PF)

Fuente: Sonorama