Norma Vallejo no comparecerá ante Comisión que la investiga por caso "diezmos"

Asambleísta prefiere no rendir versión para que su testimonio no sea tergiversado en la investigación judicial abierta en su contra Este 22 de octubre se instaló la sesión de la Comisión multipartidista que investiga a la legisladora Norma Vallejo por supuesto cobros de "contribuciones" a sus asesores. Allí, el secretario de la Comisión dio lectura a una carta de excusa de Vallejo para no comparecer, este martes 23 de octubre, por considerar que la Mesa Legislativa no presta las garantías de imparcialidad dentro de la investigación en su contra.