Dos médicos fueron sentenciados a 4 años de prisión por mala práctica profesional

También fue procesada una tercera persona por coautora del delito La Fiscalía General del Estado anunció que tres personas fueron sentencias por mala práctica profesión, entre ellos, dos médicos quienes deberán cumplir 4 años de privación de libertad como autores de homicidio culposo por mala práctica profesional, así como al pago de USD 10.000 cada uno, como reparación integral a la familia de la víctima.

Asimismo, María Eugenia M., con voto salvado, recibió un año de privación de libertad como coautora del delito. También deberá entregar USD 10.000 a la familia de la víctima y cancelar 4 salarios básicos unificados como multa. Este caso responde a la muerte de una joven de 20 años, Mishelle C.

En la audiencia de juzgamiento, la fiscal especializada en Personas y Garantías de Pichincha, Verónica Murgueytio, presentó las pruebas obtenidas por la Fiscalía para imputar a los tres ciudadanos.

Según la acusación de la Fiscalía, Mishelle C., luego de semanas de programar una operación para realizarse una liposucción con el médico general Hugo Patricio T. -quien no posee la especialización de cirujano plástico pero se promociona como tal-, acudió a una clínica ubicada al norte de Quito, la mañana del 15 de julio de 2016, bajo la autorización de ingreso de su directora en aquel entonces, María Eugenia M.

Esa casa de salud está registrado como hospital básico, es decir, que el establecimiento no cuenta con las condiciones para que allí se practiquen operaciones de especialización. Sin embargo, se practicó la intervención en manos del médico Carlos Walter H. que no conoció a la paciente más que al momento de la operación que fue programada con otro galeno. Así también, los protocolos médicos en el quirófano no fueron respetados, puesto que Carlos Walter H. operó con una asistente a la que hizo pasar por enfermera, sin serlo.

La tarde del 15 de julio, Mishelle C. fue ingresada a otra clínica donde se detectó una infección generalizada que le ocasionó una falla multiorgánica, por lo que murió al día siguiente. Esto fue demostrado con las auditorías médicas a los procedimientos realizados por galenos especialistas de otras casas de salud, que fueron pruebas periciales presentadas por la Fiscalía.

“Infringieron el deber objetivo de cuidado”, explicó la fiscal investigadora del caso, por lo que el Tribunal Penal condenó a los médicos y, con voto salvado, a la ciudadana.

A través de las pruebas y la argumentación jurídica, la Fiscalía demostró la existencia del delito tipificado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que ordena de 1 a 3 años de prisión. También se tomó en cuenta el artículo 57 del mismo cuerpo legal que es la reincidencia, puesto que los dos médicos, que pertenecieron a Steticus Clínica Estética, ya tienen una sentencia condenatoria anterior por un caso similar, por lo que la pena se agravó en un tercio. (BGV)

Fuente: Fiscalía General del Estado/ Ecuadorinmediato