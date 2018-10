Ivone Von Lippke: "Quiero debatir con precandidatos a Alcaldía de Quito" (AUDIO)

Audio OCTUBRE 23 IVONE VON LIPPKE



"Es fácil hablar de los problemas de la ciudad, yo presentaré las soluciones", señaló La concejala Ivone Von Lippke, quien confirmó su candidatura a la Alcaldía de Quito, manifestó que presentará un plan de trabajo enfocado en temas de la movilidad, el ambiente y las obras que necesita la ciudad. Estos tres ejes, que son parte del proyecto que ha estructurado por varios años, busca debatirlos con los demás precandidatos, pues menciona que de esta manera la ciudadanía podra darse cuenta que lo que plantea se puede realizar y no serán solo promesas. "Es un reto que lo he asumido y tengo conciencia de toda la responsabilidad que significa", señaló.

Von Lippke aseguró que cuenta con el apoyo de varias organizaciones, movimientos políticos y profesionales que respaldan su postulación, y que esta unión se denominará “La Lista Quiteña”.

"Son tres ejes fundamentales que se van a manejar en mi plan de trabajo, que está casi terminado, se están depurando cosas pequeñas, porque este proyecto se lo entregué a Mauricio Rodas, pero no lo tomó en cuenta, si lo hubiera hecho sería otra la realidad de la administración", dijo.

"El primer eje es el de la movilidad, tengo un plan integral para la solución de la movilidad del Distrito Metropolitanio de Quito con 16 puntos. El otro eje es enfocado al tema ambiental, el de la basura, el ecosistema, el cuidar los espacios públicos, a los peatones, que no sea una ciudad de solo autos sino también del peatón. Y el tercero son las obras que la gente necesita, no las grandes obras que se hacen elefantes blancos, sino en los barrios, dando un presupuesto. Como la ley dice que es de un 5 %, pero en esta administración se lo ha hecho de un millón de dólares para cada administración, en total son 8 millones; nosotros daremos en cambio 124 millones anuales para las obras de las administraciones zonales", explicó la concejala.

"Cuando generamos obras, generamos trabajo y seguridad, que es algo que nos preocupa a todos los quiteños, la inseguridad en la que vivimos", acotó.

Resaltó que durante los últimos cuatro años ha mejorado el plan que presentó a Mauricio Rodas en su momento, por lo que se siente confiada en que se pueda llevar a cabo.

"No estoy pesentando un plan que no se va a cumplir, al contrario, es un plan que se puede ejecutar y que se lo hará. Me llama la atención escuchar a los otros precandidatos a la Alcaldía que hablan de la situación en el Distrito Metropolitano, pero nadie dice cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Esa es la diferencia conmigo porque tengo las soluciones para aplicarlas desde el primer día en que esté en el cargo como Alcalde de Quito".

"Por eso quisiera debatir con el resto de precandidatos para que la ciudadanía nos escuche y vea quién tiene la solución y quién no la tiene para los problemas, porque es fácil decir tenemos caos vehicular, la inseguridad, el problema de la basura; de eso no se trata, sino de presentar soluciones para la ciudad", agregó.

La concejala mencionó que para elaborar su plan de trabajo ha contado con el apoyo de varios asesores que serán parte del trabajo que realizará si llega a la Alcaldía de la capital.

"He tenido el apoyo de muchos profesionales, apoyo incondicional por parte de ingenieros civiles por el tema de tema de fiscalización del Metro, porque de los 21 concejales soy la única que ha hecho esa fiscalización. También tengo el apoyo de arquitectos, ingenieros mecánicos, de gestores culturales, de barrios, movimientos y partidos políticos, el apoyo ds la academia, instituciones que me han dado la asesoría porque hay que reconocer que no somos todólogos, un alcalde no sabe todo. Por el tema de presupuestos tengo el apoyo de economistas, hay que asesorarse, y tengo un grupo calificado de profesionales que están dispuestos a trabajar con visión de servir a la ciudad", sostuvo.

Explicó que "La Lista Quiteña" estará integrada por organizaciones y partidos políticos "que tengan la visión de servir a la ciudad".

"No es un solo color, un número, una camiseta. Pero el Código de la Democracia nos exige que debemos estar dentro de un partido político. La gente ya no quiere eso, a los mismos de siempre, designados a dedo por los dueños de los partidos políticos; ahora la gente quiere votar por la capacidad de cada candidato. Esa es la diferencia que vamos a hacer, pondremos a profesionales de distintos sectores, no vamos a ser la escalera o que nos tomen de trampolín para las elecciones del 2021 porque siempre se ha visto que la Alcaldía de Quito se busca con miras para las próximas elecciones que son las presidenciales por eso queremos una lista que sea de soluciones para los problemas de la ciudad".

Von Lippke destacó que si llega a la Alcaldía, no hará promesas sino "lo que está establecido en la ley", al referirse a los problemas que se han dado durante varios meses para legalizar a los taxistas.

"Hay que hacer lo que dice la norma, siempre beneficiándo al ciudadano y al taxismo, porque los ciudadanos necesitan seguridad y comodidad y los taxista necesitan dar un servicio de calidad. Hay mucho taxismo informal, y se ha empezado un proceso, yo fui la que insistió en que se inicie el proceso hace tres años atrás para que se haga el estudio de oferta y demanda mucho antes porque mientras más tiempo pasa, se aumenta la corrupción", dijo.

Según la concejala, en su experiencia en la vida política, lo que más afecta a la ciudadanía es conocer la corrupción que hay detrás de las autoridades que los representan.

"He dado respuesta al clamor de la ciudadanía que ya no quiere más corrupción y me he enfrentado a muchos de los problemas que han pasado en el Municipio, por ejemplo, el caso de la regulación de las tierras, en donde hemos tenido que enfrentarnos a los presuntos traficantes de tierra para defender a los ciudadanos que fueron víctimas".

"Fui la única que fiscalicé el tema del Metro, en donde hay una presunción de corrupción, también el tema de EMASEO, en el arrendamiento del parque automotor por 5 años por 40 millones de dólares cuando lo podíamos comprar por 12 millones, impedí que se haga ese negociado y que no se daba solución al tema de la basura, dando largas, mientras más tiempo se da para la solución de un problema más tiempo se da para la corrupción".

Al mencionar la solucitud de remoción que presentó para el concejal Eddy Sánchez, aclaró que este martes presentará en la secretaría del Concejo Metropolitano los documentos que respaldan su pedido.

"Eddy Sanchéz no asistió al Concejo de Municipal por nueve días y el art. 333 del COTAD dice que por la ausencia del funcionario público por tres días seguidos injustificado ya es motivo para la remoción de su cargo. Todos sabemos que fue detenido el 28 de junio y presentó su pedido de vacaciones con fechas posteriores a lo que le permitía la ley, entonces él abandonó su cargo y en la Constitución dice que no puede quedarse ninguna curul sin representación de la ciudadanía".

"Ayer presenté una solicitud para que se haga el desglose de los documentos y toda la información que presenté porque había un error de forma, más no de fondo, entonces esta mañana lo volveré a presentar en la secretaría del Concejo", concluyó.

