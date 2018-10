EL TIEMPO (Azuay) Contraloría observa a Barrio para mejor vivir

13 observaciones se realizaron El ente de control determinó que se "subestimaron costos" en obras, no se cobraron multas por retrasos, se incluyeron gastos por publicidad y se presentaron fisuras, luego de entregados trabajos en varias avenidas.

Son 13 las observaciones que un equipo de Contraloría hizo a las obras del programa Barrio para Mejor Vivir, en un informe entregado el 12 de septiembre del 2018 y publicado el fin de semana.

El informe se centra en siete obras de las cerca de 540 efectuadas por el programa municipal.

La de mayor cantidad de observaciones es la pavimentación de la calle X Juegos Bolivarianos, que, de acuerdo con el informe, tuvo un presupuesto inicial de 1’445.000, pero terminó costando 2’175.000 dólares, y su plazo pasó de 180 a 359 días.

En esta obra, según el informe, la fiscalización no contaba con sustento para su pago, se dieron omisiones y falencias en los estudios, lo que hizo que se subestime el costo final, y se incrementen los tiempos de ejecución, se modificó el ancho de vereda lo que ocasionó que un bordillo quede “inservible”.

Además, se incluyeron rubros de publicidad que no fueron empleados directamente en la construcción “encareciendo el costo de la obra”.

Entre otras conclusiones, el informe señala que no se puso a disposición de los proponentes el informe de evaluación de las propuestas, no se entregaron anticipos en los tiempos estipulados, no se contó con la garantía de fiel cumplimiento, y no se impuso una multa por 859 dólares por retrasos en una obra en el sector Los Cantones.

También se indica que la pavimentación de la avenida Primero de Mayo presentó fisuras.

El director de la Unidad Ejecutora de Proyectos, y exfuncionario de la Contraloría, Álvaro Vintimilla, explicó que el informe será revisado y cumplido.

En cuanto a la calle X Juegos Bolivarianos, detalló que una “emergencia” no permitió al Municipio entregar material pétreo, costo que tuvo que asumir el contratista, lo que encareció los trabajos a través de una ampliación del contrato, que aseguró, está enmarcada en la ley.

Sobre la entrega de anticipos, garantías y cronogramas, indicó que las recomendaciones de Contraloría “servirán para mejorar nuestras prácticas”, y serán acatadas.

Además, aseveró que el cobro de multas se revertirá a la fiscalización y administración de la obra observada por la Contraloría, para que ese dinero retorne a las arcas municipales.

Sobre las fisuras en la calle Primero de Mayo, Vintimilla indicó que todo contrato prevé este tipo de situaciones, y destacó que la obra está sirviendo sin problemas, por lo que rechazó el comentario del equipo auditor.

Vintimilla sostuvo que fue el Municipio quien pidió el examen, y señaló que “siempre será positivo tener una mirada externa de lo que estamos haciendo, para poder mejorar”. (I)

X Juegos. El costo de la obra se subestimó en cerca de 730.000 dólares y se prolongó por 179 días.

Primero de Mayo. La obra presentó fisuras luego de su entrega. La Unidad Ejecutora de Proyectos lo considera normal.

Cantones. El Municipio dejó de cobrar una multa por retraso en la calle cantón Chordeleg, dinero que será recuperado.

Las multas y observaciones de Contraloría serán acogidas por la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Municipalidad.

50,4

por ciento es el monto subestimado de la calle X Juegos Bolivarianos.