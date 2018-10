ECUAVISA (Quito) Fernando Alvarado reaparece desde la clandestinidad

Insiste en persecución política en su contra El exsecretario, Fernando Alvarado, reapareció el martes 23 de octubre para afirmar que se encuentra asilado y que se encuentra en estado de "indefensión". En un video colgado en la plataforma YouTube, Alvarado explica que el país que lo recibió "entiende que existe persecución política en su contra", aunque no revela su paradero.

En su declaración, el exsecretario de Comunicación sostiene que pidió varias veces a la fiscal que lleva su caso que tomara su versión, pero esta “no quiso” hacerlo.

"Por muchas ocasiones le pedí a la fiscal de mi caso que me tomara las versiones para las que me había llamado. Una en Guayaquil, donde es mi lugar de residencia y donde otros fiscales de otro caso sí habían tomado mi versión (...) No obstante, no quiso", refirió Alvarado.

El también empresario también se refirió a su estancia en Ghana, África, donde él aseguró que le ofrecieron trabajo hasta fines de 2018. "Un contrato que conocen algunos periodistas importantes de este país, que conocen las facturas y además conocen las transferencias. Les hice llegar para que sepan que no estaba en África de safari. Obviamente si uno está en África, es como estar en Galápagos trabajando y no ver lobos marinos. Es tan sencillo estando en África, tomar un pequeño vuelo interno e ir a una zona de reserva para ver elefantes, no es ningún lujo”, aclaró.

Las declaraciones del exfuncionario ocurren paralelamente a la renuncia del ministro de Justicia, Paul Granda, quien en rueda de prensa aclaró que estaba a la espera de la respuesta del presidente de la República, Lenín Moreno.

El pasado 21 de octubre, Fernando Alvarado anunció que se había removido su brazalete electrónico y había huido del país "a un lugar donde le concedieron asilo. Tras este hecho, se removió a toda la cadena de custodia del Ministerio de Justicia y el ECU911.