Consejero de Gobierno: "Contratamos una empresa que nos acaba de decir la cantidad de troll"s que tiene Rafael Correa"

"Tiene 23.000 cuentas con las cuales ataca todos los días, crea opinión, crea espejismos", dijo, por lo que llamó a "contraatacarlo" Según el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, el problema que enfrenta el Gobierno Nacional es que el Expresidente de la República, Rafael Correa, "se ha robado", a más del dinero, la paz pública. "Hay que ponerle un punto final a Correa. En las redes sociales invito a todos los ecuatorianos decentes a contraatacarlo. Tiene 23.000 cuentas con las cuales ataca todos los días, crea opinión, crea espejismos".

“Contratamos a una empresa que nos acaba de decir la cantidad de troles que tiene él. Tiene un poco de delincuentes que pagan 0 de impuesto a la renta o pagan USD$0.20 centavos de impuesto a la renta. No sabemos los nombres de los troles, a la cabeza sí. Hay un señor que se llama Roberto Wohlgemuth, hay un señor Navas también”, relató.

Según dijo, los “chequeó” en el SRI en el internet y comprobó que no pagan impuestos. “Les pagan todo con dinero sucio, de robo, latrocinio, sinvergüencería de Correa. Nos va a ganar en esa pelea porque si yo le tengo que pedir al ministro (Richard) Martínez, plata para pagar un troll center, se me cae la cara de vergüenza. Yo prefiero pelearme con el Ministro para que me dé plata para crear una escuela, para solucionar una carretera, salud, medicinas”.

"Acaba de salir la bancada de la Revolución Ciudadana o de la revolución imbécil, como yo la llamaría, porque están presentando una ley para eliminar el comercio electrónico. Es decir, regresar a la edad de piedra. Es decir, ya no nos comuniquemos con los celulares, sino con telex. A ellos lo que les interesa es una campaña antibancos, empezaron a pegarle a los bancos, los bancos son malos, los pobres son buenos. Los ricos son malos, los ricos son buenos. Es el estilo correísta y lo siguen manteniendo", señaló.

Para el funcionario, existe un intento de “desestabilización” por parte del Exmandatario. “Tenemos un problema que lo estamos viviendo ahora. Correa es, ha sido y siempre será un gran ladrón, pero un ladrón no solamente económico, sino de la paz pública. Correa comenzó un ataque masivo con controles en redes sociales para despedazar al Gobierno”, comentó.

Según dijo, empezó con el secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, por “el bolón”, haciendo referencia al desayuno que mantuvo con una familia costeña. “Luego fue conmigo con unos videos de que yo me ganaba USD$20 millones mensuales robándole porque iba a envenenar con metanol y ya llevaba 5 meses metiendo metanol”.

“Después vino el secretario general de la Administración, Eduardo Jurado, donde un señor ‘Caterva’, periodista denuncia. Correa tiene tanto dinero que ha corrompido a varios periodistas, ‘Caterva’ es uno de ellos y salió a hacer un show mediático. Él gana como USD$6.000 dólares mensuales y el señor arma un relajo porque acepta que le debiten USD$2.50 y durante 10 meses le debitaron USD$25.00 de su cuenta, previa aceptación telefónica de él. Intentaron así, golpear al Gobierno”, relató.

Luego, recordó Cuesta, fueron contra Paúl Granda, a propósito de la fuga del exsecretario de Comunicación (SECOM), Fernando Alvarado. “Esto que le ha pasado a Paúl Granda es, realmente, lo peor que le podría ocurrir y vamos a tomar cartas en el asunto. Granda es traicionado por los mismos correístas que siguen enquistados en el Gobierno”.

“En el Palacio (de Carondelet) también, no me cabe la menor duda de que ha habido filtraciones que son producidas por ellos, se mimetizan de una manera muy inteligente. Con Eduardo Jurado trataron de desestabilizarnos, no lo lograron. Lo intentaron con Andrés Michelena (actual secretario de Comunicación), no lo van a lograr”, refutó.

Cuesta negó “haber invitado” a Eduardo Jurado a participar en el Gobierno de Lenín Moreno, sin embargo, admitió que es su amigo personal, como lo es Richard Martínez, ministro de Finanzas, Juan Sebastián Roldán, y la mayoría de los secretarios de Estado. “Yo me represento a mí mismo, yo no represento a nadie. Soy un asesor personal del Presidente, me considero su amigo personal de más de 30 años, lo conozco muy bien. Por lo tanto, yo no tengo una posición en la que manejo presupuesto, contratos o algo así”.

“Yo tengo la función de darles consejos, no solo a él sino también a los ministros cuando veo que no estoy de acuerdo en una posición, la discutimos, la analizamos y tratamos de consensuar en algo bueno para el país”, reiteró.

(JPM)

Fuente: Radio Democracia

Ecuadorinmediato.com