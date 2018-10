CNT, Seguros Sucre, Empresa Eléctrica y Monteverde serán concesionados, anuncia consejero Santiago Cuesta

"Esto va a permitir el ingreso de cerca de USD$25.000, USD$30.000 millones de dólares al país, el próximo año", dijo El consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, frente a cuestionamientos sobre la construcción del ‘Tren Playero’, aclaró que es un proyecto concesionado a la empresa privada, por lo que no tendrá costo para el Estado. En este marco, anunció que se concesionarán: la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Seguros Sucre, Empresa Eléctrica y Monteverde. "Esto va a permitir el ingreso de cerca de USD$25.000, USD$30.000 millones de dólares al país, el próximo año".

“Las inversiones van a venir. Ya recibimos la oferta, realmente, de una empresa de banca de inversión que, sin cobrarnos un centavo, hará la investigación sobre la empresa, por hacer la presentación de esta empresa en todos los mercados internacionales. Por eso digo que el Ecuador no está quebrado, estuvo mal administrado. Las prioridades de Correa eran captar votantes”, criticó.

En este sentido, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, reiteró que la deuda pública per sé no es mala, o que el gasto público per sé no es malo, sino que el problema es cuando se acumula tales niveles de endeudamiento, que luego no se puede honrar con las obligaciones, o cuando se tiene un gasto público improductivo, que le quita espacio al sector privado a la inversión privada y que luego es difícil sostener.

Cuesta señaló que Ecuador tiene propuestas de 4 empresas de bancas de inversión para un préstamo de USD$10.000 millones de dólares contra 100.000 barriles de petróleo al día, por lo que no es necesario ser “apocalíptico”. “Ecuador no se va a declarar en default”.

Coincidió con lo dicho por Cuesta, el Ministro de Finanzas, quien indicó que, no por la difícil situación económica, se puede caer en la “desesperación” de poner en riesgo el futuro del país. En el caso China, por ejemplo, dijo, se hizo un prepago de una línea de financiamiento, que es parte de las negociaciones que se anunciaron desde un inicio.

(JPM)

Fuente: Radio Democracia

Ecuadorinmediato.com