Caso Balda "contiene graves violaciones a derechos humanos y judicialización de la política", concluyen observadores internacionales (DOCUMENTO)

Además, se evidencia, según su informe final, que existe una "suspensión de principios de garantía de un Estado de derecho" Un informe de 35 páginas de la Misión Internacional de Observadores, que recoge un análisis pormenorizado sobre el caso en donde se investiga al Expresidente de la República, Rafael Correa, al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y a los exagentes de inteligencia, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, por los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio a Fernando Balda; concluye, entre otras cosas, que "contiene graves violaciones a los derechos humanos, suspensión de principios de garantía de un Estado de derecho e instrumentalización de la justicia para fines políticos".

“Innumerables las violaciones de los principios básicos de un Estado de derecho, tanto en materia constitucional como procesal y penal. Evidentes las graves anomalías que caracterizan las acciones actuales del Estado ecuatoriano, con respecto a lo que prevé la Constitución. En Ecuador hay intolerables violaciones de los principios fundamentales de la responsabilidad penal, administrativa, civil y contable, con la inercia, y de vez en cuando la complicidad, de los órganos judiciales ecuatorianos, que no cuentan con la seguridad de su necesaria autonomía e independencia del poder político”, indica, entre otras cosas.

Asimismo, detalla que “es evidente la infracción en materia del derecho procesal de la prueba, dado que se están ignorando totalmente los principios básicos elaborados por la ciencia jurídica y la jurisprudencia más consolidada. Así que, en base a estos principios, el testimonio del principal acusador de Rafael Correa Delgado se debe considerar del todo inatendible e inutilizable”.

“En el ámbito de derecho penal sustancial, el intento de la Fiscalía, de calificar como desaparición forzada la privación temporal de la libertad de un fugitivo como Fernando Marcelo Balda Flores, parece totalmente infundado y procedente de un evidente forzamiento de aplicabilidad de la figura del delito de “desaparición forzada””, indica.

Entre las conclusiones se hace alusión a lo “paradójico” de tratar de utilizar las teorías de Claus Roxin sobre el “dominio del hecho” para sostener una “acusación insostenible e irreal” como esta, aduciendo un inaceptable paralelismo entre el Estado ecuatoriano y el régimen nazi de Hitler y afirmando que una organización estatal ecuatoriana se puede equiparar a organizaciones militares y violentas como la dictadura nazi o la asociación mafiosa Cosa Nostra”.

“Es decir, organizaciones en las cuales los Jefes ejercen un control absoluto sobre sus subordinados, a través de una rígida cadena de mando, así que es posible decir que el Jefe de la organización tiene tanto “dominio del hecho” que se le pueden automáticamente atribuir todos los delitos cometidos por quienes pertenecen a la misma organización”, añade.

Por ello, considera “absurdo” llegar a la conclusión de que “es posible equiparar la relación existente entre el Presidente Correa y los agentes de la Policía Nacional a la que había entre los jerarcas nazis y los militares del Reich y la que hay entre los “Capi” de la Mafia y los asesinos de la organización mafiosa”.

También resaltan una evidente “manipulación” del derecho penal utilizado para otros fines, esencialmente políticos, para que Correa pague, no por posibles y presuntas responsabilidades legales y penales, sino por supuestas responsabilidades políticas. “La confirmación de esto es la verdadera persecución político-procesal en curso no solamente contra Correa en persona, sino también en contra de aquellos considerados “correistas”, empezando con el ex Vicepresidente Jorge Glas, a más de muchos otros ex Ministros y ex Funcionarios del Estado que se mantuvieron fieles a Correa, quienes hoy en día constituyen la única verdadera oposición política y social al actual Gobierno”.

“En última instancia, sin duda estamos en presencia de graves y evidentes violaciones de los derechos humanos, de suspensión de los principios de garantía de un Estado de derecho y de instrumentalización de la justicia para fines políticos, que deben asustar a cualquiera que se preocupe por el destino de la democracia, el estado de derecho y los Derechos del Hombre en el Mundo, y que nosotros tenemos el deber de denunciar siempre y en todo lugar, judicial y extrajudicial”, finaliza el informe.

(JPM)

Fuente: Twitter IPPE – Informe Final de Misión Internacional de Observadores

Ecuadorinmediato.com

Nota: Puede leer el informe completo, en la pestaña DOCUMENTOS