Mauricio Pozo administrará Alcaldía de Quito como "empresa privada"; no descarta concesiones y alianzas público-privadas (AUDIO)

Consultaría a quiteños por temas "inmanejables" y aplicaría tarifas de circulación en zonas de mayor tránsito Mauricio Pozo, precandidato a la Alcaldía de Quito, en declaraciones para Ecuadorinmediato, promete una administración eficiente y productiva como se observa en "una empresa privada". Pozo, tras reconocer los problemas de la urbe y los retos que tendrá, de ganar las elecciones, insistió en que su labor se guiará por cómo se maneja "una empresa privada eficiente", de lo contrario, "no va a funcionar" ninguna administración.

Representantes de parroquias, de gremios, ligas deportivas, dirigentes barriales están entre los voceros que aúpan la candidatura de Pozo, quien, además, cuenta con el aval del Partido Social Cristiano (PSC). No descarta algunas alianzas con otros movimientos políticos.

“Seré candidato de una plataforma amplia, suprapartidista, por encima de los partidos, un tema ciudadano, un tema cívico, encaminado para resolver los problemas de la ciudad”, indicó.

Sobre su acercamiento con el líder del PSC, Jaime Nebot, Pozo reconoció que es un “Alcalde exitoso”, que ha estado frente a la ciudad de Guayaquil por 18 años y cuenta con un respaldo popular mayoritario.

“Hay muchos ejemplos que él ha dado y muchas acciones que ha desarrollado, que son emulables para Quito, he conversado, tengo una gran relación, no de ahora, sino de muchos años atrás, y lo que creo que hay que pensar es que Quito es Quito, Guayaquil es Guayaquil, Quito tiene sus propias necesidades, cultura e idiosincrasia”, comentó.

“Voy a hacer lo que Quito requiera que se haga”, garantizó Pozo, quien explicó que la Alcaldía necesita de un administrador, con experiencia en el campo privado y público para ejecutar un trabajo “práctico, pragmático, con resultados”.

“A la gente no le interesa si la empresa que le limpia y le retira la basura es privada o pública, concesionada, alianza público-privada, no le interesa ni sabe ni le importa, pero lo que sí le interesa es que se le retire la basura, que la ciudad esté limpia, es lo que queremos hacer, es lo que vamos a hacer”, ejemplificó.

Recalcó, además, que si para cumplir con su objetivo es necesario fortalecer las estructuras, buscar alianzas o concesionar, “lo vamos a hacer”.

Pozo va a “ordenar la casa” e indicó que cualquier servicio municipal que se dé a los ciudadanos debe empezar por “una administración eficiente, productiva, como usted debería observar en una empresa privada”.

“Ese ordenamiento de la casa es lo que hay que hacer, es imposible un Municipio con 23 instituciones entre agencias, institutos, empresas, con 20.000 personas, esto no quiere decir que la gente va a salir del Municipio, hay que ver cuál es la figura para que eso funcione externamente, pero no como una estructura burocrática, ineficiente y con serios problemas de corrupción”, indicó.

Al ser consultado en Ecuadorinmediato sobre si, de ganar las elecciones, se aplicaría una administración tomando el modelo de la empresa privada, Mauricio Pozo respondió: “La gente no vota por partidos políticos ni tampoco por la izquierda o por la derecha, la gente vota porque cree en el candidato, cree que esa persona le va a resolver sus problemas, no por la persona, sino porque ve en esa persona el instrumento como puede tener una solución a los problemas. Por eso hay que hacer un trabajo gerencial, administrativo, con principios de eficiencia, definiendo roles, responsabilidades, procesos, cronograma, para responder su pregunta, sí, como debería administrarse, como se administra una empresa privada eficiente, eso hay que hacer, si no esto no va a funcionar”.

“La gente tiene que entender que no puedes dar nunca un servicio de calidad del Municipio de Quito con una estructura ineficiente, burocrática, corrupta como, lamentablemente, tenemos en este momento, si algo no voy a hacer es dejar el Municipio como está”, certificó.

Un Quito moderno, digital, inclusivo, con oportunidades para emprendimientos sueña Pozo; el precandidato sostuvo que el problema de Quito no se ha presentado únicamente en esta administración.

“Claro que hay problemas, que se han acumulado en los últimos 4 años, pero en los anteriores tampoco la cosa mejoró y los previos tampoco, por decirle, la obesidad del Municipio de Quito, esa burocracia ineficiente no es que es de los últimos cuatro años, esto viene acumulándose a lo largo de más de una década”, enfatizó.

El Alcalde de Quito no está ni para ser parlante del Gobierno ni para no tomar las decisiones que correspondan, acotó el precandidato, al tiempo de mencionar que el burgomaestre capitalino debe tener "peso político" para darle sugerencias al Presidente de la República de aquellas políticas que pueden beneficiar a la ciudad, pero también otorgarle los argumentos cuando las decisiones pueden afectar a la urbe.

“Tengo que tomar las decisiones que tengo que tomar, si hay sectores que me van a criticar o me van a juzgar por esas decisiones, pero esas decisiones van en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, es lo que voy a hacer, independiente de que hay un sector que se sienta afectado”, prometió.

Uno de los temas álgidos del Municipio de Quito será la relación que mantenga el Alcalde con los gremios del transporte público. El diálogo, para Pozo, es un instrumento permanente de una autoridad y que debe ser, además, constructivo, pero “otra cosa es no tomar decisiones”.

“Puedo dialogar, pero la autoridad es la autoridad y para eso está, si tiene que tomar decisiones y va a haber cierto tipo de reacción va a tener que tomar decisiones, si la decisión va en beneficio de la ciudad”, ratificó.

Si la situación se tornara “inmanejable”, incluso al interior del Concejo Metropolitano, Pozo “meterá a la ciudad a que ayude a tomar las decisiones”.

“A ver si con la fuerza pública y con la presión ciudadana de un referéndum ciudadano no se va a alinear todos los concejales a lo que necesita la ciudad. Tampoco es cuestión de amenazar, tampoco para eso es (llamar cuántas veces sea necesario) estoy poniendo un caso extremo, la ciudadanía es la mandante en este caso”, enfatizó.

En relación al Metro de Quito, Mauricio Pozo sostuvo que "ya no importa" si hubo voces a favor o en contra del proyecto, pues su inauguración está prevista para el próximo año. Admitió que sí ayudará al problema del transporte en la ciudad de Quito, pero cree que no resolverá todo. Por lo tanto, es vital dar una salida a “todo lo que no pueda resolver”.

“Es un proyecto que con la tarifa prevista, que es bastante superior a lo que pagan, actualmente, por el uso del transporte tradicional, no cubre el costo del proyecto, y, sobre esa base, hay que buscar que el proyecto genere ingresos y no solo gastos y puede generar ingresos, por ejemplo, en las paradas se puede buscar hacer centro comerciales, atracción de inversión nacional y extranjera y que no se convierta en una parada de ventas ambulantes”, ejemplificó.

Hay cómo sacarle algo de rentabilidad, insistió Pozo y sostuvo que no se debe descartar la posibilidad de que el Gobierno Central financie al proyecto en el futuro.

“De los USD$1.563 millones, que es el presupuesto del Municipio para este año, el aprobado, USD$900 millones es el Metro de Quito, entonces, lo que queda para obra es muy poco, eso hace que sea muy difícil poder hacer todo lo que necesita la gente”, expresó.

Mauricio Pozo refirió a que la ciudad, al ser larga, la movilización occidente-oriente es difícil, por ello, se deben aplicar varias directrices.

“La política de transportación tiene que cambiar en la ciudad, aquí está puesto como prioridad el uso del automóvil, y, en última instancia el uso del transporte público porque no da las garantías ni la comodidad ni la seguridad suficiente, hay que cambiar la política, modificando el sistema de transporte público con transporte eléctrico y políticas intermedias de uso de bicicletas y que, en última instancia, esté el uso del automóvil”, detalló.

Pozo citó el principio económico de desincentivos e incentivos en este campo, que se aplicaría en Quito, vía lectores digitales a los carros. Explicó que, por ejemplo, el tag leerá, desde los lectores, dónde está circulando un vehículo.

“Si usted quiere meterse, por ejemplo, al Centro de Quito, métase, no tiene problema, pero le va a costar, si se mete a una zona de menor tránsito va a tener cero costo o va a tener una tarifa distinta”, describió.

Aclaró que no se trataría de peajes al interior de la ciudad; el objetivo será que se desestimule el ingreso a zonas de alto tránsito.

“No es un tema de subir impuestos, es un tema de buscar limpiar la ciudad, entonces, usted, el segundo mes, va a pensar (antes) para irse al Centro”, acotó.

Pozo insistió en que una buena salida serían, además, los trenes elevados o los QuitoCables, cuya construcción está suspendida.

“Eso hay que replantear, hay que ver lo que sea, desde el punto de vista de ingeniería, lo mejor y, desde el punto de vista de financiamiento, lo mejor, porque tengo entendido que meterse debajo de la tierra es bastante más caro, entonces, hay que buscar ese tipo de mecanismos”, concluyó.

