José Valencia: "Ecuador no ha sido notificado sobre asilo de Fernando Alvarado"

Canciller afirmó que le sorprendería que algún país acoja al exministro de Comunicación José Valencia, canciller del Ecuador, ratificó que no se ha recibido informan alguna o notificación obre la entrega de asilo político de alguna nación a Fernando Alvarado. "No hemos recibido ninguna notificación, había comentado que me sorprendería que algún país entregue asilo al exfuncionario cuando es claro que él rompió las condiciones de su libertad".