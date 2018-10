"Cuando uno tiene la conciencia limpia, no hay por qué preocuparse por un juicio político", responde Aquiles Rigail

Asambleísta Lira Villalva presentó pedido de juicio político contra vocales de CJ transitorio por presunta interferencia en la justicia e incumplimiento de funciones Luego de la presentación de una solicitud de juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura transitorio (CJ-T), por presunta interferencia en la justicia e incumplimiento de funciones, Aquiles Rigail, uno de los integrantes del organismo, dijo no estar preocupado, ni por el proceso, ni por los posibles resultados porque ha actuado con transparencia.

“Cuando uno tiene la conciencia limpia y ha actuado con pureza y transparencia no tiene por qué preocuparle ningún juicio político ni tampoco sus resultados, porque si son buenos, malos, afirmativos o negativos, mientras la conciencia del ser humano esté limpia, esos resultados o ese juicio no tiene, para mí, ninguna incidencia”, recalcó.

Según la asambleísta de Revolución Ciudadana, Lira Villalva, quien presentó el pedido de juicio político, éste se motiva, principalmente, en las cartas que Rigail habría enviado a diferentes jueces a nivel del país para solicitarles que tomen decisiones respecto a ciertos casos en donde están involucrados políticos reconocidos de la ciudad de Guayaquil.

“Llegó una queja de una persona que dice que desde el 17 de enero ha presentado una petición de información, 7 meses han transcurrido y no se le ha respondido, obviamente, tengo que preguntarle, a quien corresponde que ¿por qué razón no acepta la existencia del principio constitucional de celeridad para responder las preguntas?. Eso no es una intromisión en la justicia”, respondió, de su lado, Rigail.

