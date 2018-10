Rodrigo Abed visita Ecuador en busca de talentos para producción cinematográfica (AUDIO)

Audio OCTUBRE 24 RODRIGO ABED - ACTOR MEXICANO



Dirección de película Cicatrices 2 estará a cargo del cineasta ecuatoriano Álex Jácome Este miércoles 24 de octubre el actor mexicano Rodrigo Abed arribó por primera vez a Ecuador para cumplir con una agenda que lo llevará por varias ciudades del país, y que se extenderá hasta el próximo 30 de octubre. El reconocido actor recorrerá Quito, Guayaquil, Riobamba, Santo Domingo, Ibarra y Latacunga; sitios que serán posibles locaciones para la coproducción ecuatoriana-mexicana de la que será parte, y que contará con la dirección del cineasta ecuatoriano Álex Jácome. Además, Abed y Jácome están en la búsqueda de nuevos talentos y actores nacionales para incluirlos en la producción cinematográfica de la segunda parte de Cicatrices, película con la que Abed consiguió el premio Diosa de Plata como Mejor Actor.

"Este viaje tiene tres vertientes principales, el primero es hacer contacto con la gente y el cine que ha venido haciendo Álex, con sus dos películas: 'Con Alas pa Volar' y '2 Papás en Navidad'. Yo no he hecho mucho cine, mi experiencia se reduce a lo que estudié en la universidad de Nueva York; como guionista con una película de Warner Brothers; y como actor con Cicatrices, una película de culto cristiano; y alguna película con Lorenzo Lamas. Mi medio se perfiló desde siempre a la televisión, novelas y series, ni siquiera hacia el teatro", comentó Rodrigo Abed.

Cicatrices fue estrenada a nivel mundial en el 2005 y se convirtió en uno de los filmes más vistos con más de 10 millones de Dvds vendidos. La película muestra la crudeza de la violencia en la familia y cómo es posible volver a empezar de nuevo por medio de la fe. Fue dirigida y escrita por Paco del Toro y contó además con la participación de la actriz Nora Salinas.

"Cicatrices es una película de culto y se ha convertido en un clásico. Hay películas que salen, pasan y se olvidan, pero con Cicatrices no ha sido así. Esta película cambió mi vida, yo en ese tiempo necesitaba pagar la renta, y el trabajo que cayera estaba bien; no me iba a resolver la economía, pero de momento resolvía algo", cuenta Rodrigo.

"Fue increíble porque al final de la película, el director me regaló una Biblia y la empecé a leer; eso me llevó a mi otra vocación, que es compartirle a la gente el amor de Dios y hablar de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en la vida de las personas. Al leer la Biblia me di cuenta que todos los buenos escritores se robaron sus historias", acotó el actor.

Rodrigo Abed comentó que desde hace varios años tenía en sus planes realizar una producción audiovisual diferente, con un mensaje positivo, ahora junto a la productora ecuatoriana espera cumplir ese anhelo.

"Durante muchos años he estado orando y pidiendo a Dios que quiero hacer cine de valor, el que no solo tiene la capacidad de entretenerte sino de transformarte y cambiar tu vida. Cicatrices le ha dado esperanza a millones de personas en el mundio con problemas de violencia, en su matrimonio, en su familia", señaló.

"Al grabar Cicatrices cambió mi forma de pensar y a dónde quería llegar, entendí que hay dos formas de hacer las cosas: una es para ti y otra es para algo mejor y más grande. Cuando haces una telenovela trabajas porque te gusta y porque es tu vocación, puedes entretener a alguien; pero al hacer una película como Cicatrices estás sirviéndole al mundo, tratas de contribuir de una manera distinta", dijo.

"En México buscamos quién más, a parte de Paco del Toro podía hacer este tipo de entrevistas, pero no hay muchas personas que quieran hacer películas cristianas; pero si dices hagamos una comedia romántica te trabajan de gratis. Pienso que Dios me juntó con Álex", añadió el actor.

El cineasta ecuatoriano, Alex Jácome, de la casa productora ecuatoriana JM FILMS, comentó que conoció a Rodrigo fuera del país hace dos meses mientras participaba en un festival.

"En agosto viajé a México, visité a un amigo para ver la posibilidad de exhibir 'Con alas para volar', y mi colega me preguntó si quería conocer a Rodrigo Abed, nos encontramos en una cafetería, planeamos una reunión de una hora y terminamos hablando unas cuatro horas. Le hablé de todo lo que quería hacer, intentaba venderle mis ideas, y no me esperé que Rodrigo diga que hagamos algo entre ambos países", explicó Jácome.

Según explicó Rodrigo, existen varias películas con el nombre de Cicatrices, sin embargo, ninguna tiene que ver con la historia original de Paco del Toro.

"En realidad no existió nunca Cicatrices 2. Con Nora Salinas hablamos durante años de llevarla al teatro por todo el mundo, pero ambos no tenemos tiempo, luego pensamos en hacer Cicatrices 2, lo pusimos en manos de Dios y apareció Álex, entonces a lo mejor es la respuesta de lo que hemos pensado", sostuvo.

La visita del actor mexicano servirá para conocer el país y a personas de la industria del cine. Para Rodrigo esta conexión entre México y Ecuador es importante para que los ecuatorianos tengan la oportunidad de crecer profesionalmente fuera del país.

"Lo primero que haremos es tener contacto con la gente en este viaje. En Ecuador hay mucho talento, y pienso que está en medio de un sánduche, entre México y Colombia, entonces hay que mostrarle el camino y la ruta para llegar a México, que es en donde se están produciendo el 90 % de las series de Netflix, de Amazon; las productoras grandes colombianas ya están produciendo en México", indicó Rodrigo.

"Buscamos ese talento en Ecuador para ayudarlos a ese trampolín y que lleguen a México, a través de una master class que venimos a promocionar, no para realizarla en este viaje sino más adelante. Esa es la segunda vertiente de este proyecto; y la tercera, a raíz de Cicatrices mi vida cambió tanto que terminé compartiendo mi testimonio en muchas iglesias y lugares. Me preparé en un punto que ahora siempre comparto la palabra de Dios; así que compartiremos conferencias y prédicas sobre el matrimonio en varias ciudades. Prometemos volver para hacer la master class", agregó el actor.

Por su parte Jácome manifestó que "este viaje le permitirá a Rodrigo compartir con la gente y conocer el tipo de locaciones naturales que tenemos. Queremos preparar a actores para que lleguen a plataformas internacionales y que sean valorados por su talento, para muchos sería un sueño".

"Y no solo actores, sino escritores y directores de Latinoamérica, y también inversionistas", añadió Rodrigo, quien en 1991 inició sus estudios de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa; y posterior, estudió dirección, producción, guionismo y cinematografía en la Universidad de Nueva York.

ECUADORINMEDIATO.COM

(FO)