María Paula Romo: Ministerio del Interior "no tiene responsabilidad institucional de la fuga de Alvarado"

Calificó como "una nueva fechoría" de ex Secretario de Comunicación al video emitido desde la clandestinidad La Ministra del Interior, María Paula Romo, aclaró que la Cartera de Estado a su cargo "no tiene responsabilidad institucional" de la fuga del ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Habló, además, sobre el video que circuló en YouTube, en que Alvarado explica su fuga, calificándole como "une nueva fechoría" del ex funcionario.