Organizaciones se unen para promover educación del siglo XXI en universidades ecuatorianas (AUDIO)

Audio OCTUBRE 30 CARLOS CASTILLO-CHÁVEZ



Proyecto busca preparar a expertos en ciencia, ingeniería y tecnología Con el objetivo de promover programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las universidades de Ecuador, el profesor Carlos Castillo-Chávez visita el país. Varias organizaciones son parte de esta iniciativa, que busca cambiar el enfoque de la educación actual y enseñar a los estudiantes materias que realmente les servirá en su futuro. "Apoyo este proyecto porque los estudiantes ecuatorianos tienen una gran determinación a cambiar el país", señaló Castillo-Chávez, quien fue rector de la Universidad Yachay Tech entre 2016 y 2018, y actualmente es profesor de la Universidad Estatal de Arizona.

"El proyecto es una coalición de varios grupos, incluido el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Educación (UNAE), la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, Instituto Santa Fé, y otros; con el objeto de promover la educación del siglo XXI en ciencia, tecnología, ingeniería, a todos los niveles, especialmente desde el colegio hasta la universidad porque el mundo está cambiando y debemos entrenar a la juventud del futuro para trabajos que todavía no existen porque muchos de ellos perderán sus trabajos debido a que la tecnología cambia", explicó Castillo-Chávez.

"Como estuve en Ecuador y amo a la juventud de este país, me incluyeron y acepté participar con mis propios fondos, no estoy contratado por nadie, pero tengo muchos amigos", acotó.

Durante la visita al país, el profesor ofrecerá varias conferencias para abordar el tema de la educación del futuro. "Aprovecho para hablar sobre el tema en la Universidad Católica, en la Escuela Politécnica Nacional y en la Universidad Central", dijo.

"Mi rol en este proyecto es de consejero porque tengo una experiencia de 40 años. Actualmente soy parte del grupo de consejeros de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, y anteriormente estuve en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos apoyando el mismo tipo de trabajo y al presidente Barack Obama", mencionó.

Carlos Castillo-Chávez nació en la ciudad de México y emigró a Estados Unidos en 1974. Es coautor de más de 250 publicaciones y una docena de libros y textos escolares. Tiene toda una carrera y experiencia dedicada a la educación superior. Es mentor y ha transformado estudiantes de minorías, en grandes académicos.

"La idea de la universidad y las escuelas del siglo XXI tiene que ver con la convergencia. Las escuelas están divididas en cajitas, aprendes bilogía, matemáticas, etc; pero la mayoría de los problemas que nos interesa no pertenecen a estas cajitas. Si queremos tener los problemas de cambios climatológico, en qué departamento los estudiamos. Entonces a raíz de eso me llevé a ocho universidades de Yachay Tech el verano pasado y ellos trabajaron en problemas de convergencia, por ejemplo, cómo evitar que la gente que está en la cárcel regrese a ese lugar, a qué departamento pertenece; pero utilizan matemáticas, ciencias sociales, economía; otros trabajaron en el cáncer, otros en en efermedades infecciosas", sostuvo.

"Los jóvenes que estamos educando para eso necesitan aprender a codificar, estadística, ciencia de los datos, aprender a escribir muy bien, aprender a comunicarse; eso es lo que tienen que aprender, porque lo que ahora están aprendiendo ya no será útil en el futuro", agregó.

El docente ha ralizado varias investigaciones sobre la evolución de enfermedades, epidemiología conductual, dinámica social, seguridad nacional, epidemiología, adicciones y sostenibilidad.

"Mi esposa es colombiana, entonces he pasado mucho tiempo en Colombia, tuve la experiencia de estar en Ecuador, soy mexicano, y he pasado muchos años en Estados Unidos; y la diferencia con los estudiantes ecuatorianos es que tienen una determinación a cambiar el país, que nunca he visto; y son tan buenos como los estudiantes de cualquier lugar. Yo bequé a ocho estudiantes, son más de 80 mil dólares invertidos para que hagan investigación, y cada uno de ellos son tan buenos que si deciden estudiar fuera del país, competirán por becas del extranjero y con una probabilidad alta de que las reciban", señaló.

"Estoy disponible a regresar al Ecuador, a colaborar, pienso seguirme llevando estudiantes y a dar becas; estoy comprometido porque los jóvenes ecuatorianos tienen una visión totalmente diferente de los jóvenes que me he encontrado en Latinoamérica, ellos quieren cambiar a su país y eso es raro".

"En Estados Unidos me especializo en ayudar a gente pobre que no pueden estudiar. La coalición de la que ahora soy parte en Ecuador es para ayudar a los estudiantes desde el colegio hasta la universidad, sobre todo para que haya enfoque, para que atraiga a más mujeres en las ciencias y que tengan posiciones de liderazgo, para que las habilidades que aprendan en las escuelas sean del siglo XXI y no del siglo pasado, para evitar las jerarquías", indicó.

Castillo-Chávez resalta que es importante que los docentes y centros educativos se enfoquen en crear alumnos exitosos y no señalarlos si su rendimiento es bajo.

"Por ejemplo, un gran número de estudiantes de colegios y universidades no pasan; se dice que el estudiante es flojo, pero si eso pasa en Estados Unidos lo primero que se preguntan es qué está haciendo mal el profesor o el colegio. Es importante que la mayoría de los estudiantes tengan éxito, y si eso no pasa, nosotros los profesores somos los responsables. Tenemos que crear una educación donde lo principal es que los estudiantes tengan éxito en lo que les interese hacer eso evita las jerarquías", añadió.

Destacó que durante los 15 meses que lideró la Universidad de Yachay, se centró en el fortalecimiento de todos los esfuerzos dirigidos a consolidar la primera universidad del Ecuador con investigación intensiva.

"Creé el programa "Yachay Tech aprende", viajé por nueve provincias hablé con cuatro mil estudiantes, daba charlas a alumnos y sus padres; creo que es ideal que los líderes educativos se bajen de la torre de marfil en la que viven y se metan a las comunidades, que le pregunten y expliquen a la gente para que el apoyo a la ciencia y tecnología crezca porque al final el dinero viene de los impuestos de estas personas . Tienen un gran país y agradezco la oportunidad de contribuir en este proyecto", concluyó.

ECUADORINMEDIATO.COM

(FO)