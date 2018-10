Resistencia combativa no es un llamado a caotizar el país, se trata de reaccionar, explica Ricardo Patiño (AUDIO)

Audio Octubre 30 - Ricardo Patiño



"Nosotros estaremos junto a nuestro pueblo, si nos detienen, nos detendrán", reaccionó ante posición de Ministra del Interior Ricardo Patiño, integrante de la agrupación Revolución Ciudadana, en declaraciones para Ecuadorinmediato, explicó que su llamado a la "resistencia combativa" no significa caotizar el país. "No hemos hablado de paralizar los servicios públicos, lo que queremos es que el Gobierno no nos paralice", dijo el ex canciller del Ecuador y reprochó que el actual régimen quiere regalar a la empresa privada "lo que nosotros construimos".