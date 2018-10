REACCIÓN: "Andrés Michelena se confunde hasta en los meses: En abril de 2014 pidió que se contrate a Gota Azul y salió de SECOM en mayo de ese año", refuta Carlos Bravo (AUDIO)

Representante de productora replicó declaraciones de Secretario de Comunicación: "¿Mayo es antes o después de abril?" Carlos Bravo, representante de la productora "Gota Azul", en entrevista con Ecuadorinmediato.com, ratificó que Andrés Michelena, actual secretario de Comunicación, fue la persona que sugirió y pidió que se contrate a esta empresa para el desarrollo del material audiovisual. "Andrés Michelena se confunde hasta en los meses: En abril de 2014 pidió que se contrate a Gota Azul y salió de SECOM en mayo de ese año", replicó.

“Realmente la productora Gota Azul no tiene ningún problema en los contratos. Quiero recordar que esta empresa es contratista con el Estado desde el año 2010 hasta el 2017. Durante siete años hemos trabajado, incluyendo al actual Gobierno, y no hemos tenido ningún problema con los procesos contractuales”.

Bravo aclaró que siempre ha habido probidad en los contratos en todas sus fases. “Siempre se ha cumplido en lo precontractual, contractual y en la que corre el contrato, siempre hemos resuelto todos los parámetros. Tanto es así que se han elaborado las actas de entrega recepción y se han devuelto las garantías que hay de por medio”.

“Eso significa que legamente, realmente Gota Azul no tiene ningún problema con ningún contrato”. Comentó que lo que ocurre en la Fiscalía es que Ruth Palacios pidió incluir a esta empresa sin constar en el informe de la Contraloría. “Nosotros nos acabamos de sorprender que la fiscal por alguna razón, que no logro entender, está tratando de meter a Gota Azul en un informe de la Contraloría que no lo menciona y que no toma en cuenta a la productora”.

Indicó que el informe de responsabilidades penales de la Contraloría mediante el cual inicia el proceso de indagación previa la Fiscalía es sobre dos temas: el caso de la contratación del señor Víctor Hugo Erique de Loja y el proceso de la empresa Satré. “Gota Azul no fue mencionada porque la Contraloría analizó el contrato de la productora y no encontró ninguna observación”.

“Llama la atención que la fiscal quiera meter el tema de Gota Azul”. Bravo explicó que si es que en el tema de Satré y Erique se incluye a todas las personas que formaron parte del proceso para ser investigadas. “¿Por qué en Gota Azul solo está investigado a Carlos Bravo y no todas las personas?”.

“Quizás haya una explicación a esto porque le señor Andrés Michelena pidió, sugirió, que se inicie la contratación de Gota Azul". Bravo comentó que el 22 de abril del 2014 Michelena, entonces subsecretario de Promoción de la Comunicación, envió un oficio a Pablo Yánez, exsecretario de Comunicación, “pidiendo la solicitud de requerimiento de inicio de proceso por los servicios de producción y postproducción de documentales, cadenas y reportajes. Eso es lo que pone el señor Michelena, el pide iniciar un proceso de contratación”.

Explicó que además en este documento se adjuntó los términos de referencia para que se dé el mismo y este dice que “en el numeral 25: la Subsecretaria de Promoción de la Comunicación sugiere invitar a la empresa Corpoazgo S.A Gota Azul por su amplia experiencia en este tipo de servicios”.

Comentó que este documento fue elaborado por Ana Fernanda Lozada, asesora de la subsecretaria Nacional y aprobado por Andrés Michelena. “Este señor pidió que se contrate a Gota Azul en el 2014”. Afirmó que esto lo pidió porque el Secretario de la Comunicación conocía muy bien a esta productora ya que durante el 2013 fue administrador del contrato con Gota Azul.

“Para comprobar que esta productora es seria en su trabajo, el señor Michelena recibía todos los meses los productos de Gota Azul en 2013. Y en enero Michelena firmó un acta de entrega de recepción definitiva”. Bravo explicó que en 2014 meses después, Michelena sugiere que se vuelva a contratar a Gota Azul.

Asimismo se refirió a la comparecencia de Andrés Michelena en la Asamblea el día de hoy, 30 de octubre, donde dijo “no tengo absolutamente ningún proceso en ese contrato".

“El contrato firmado con Gota Azul fue en abril del 2014 y su salida (Michelena) fue en mayo de 2014. ¿Mayo es antes o después de abril? Michelena se confunde hasta en los meses. El contrato fue firmado en abril del 2014 y para que se de esto debe haber una etapa precontractual. El sale de después de la firma del contrato porque el pidió que se de este proceso”.

Bravo comentó que no sabe si Andrés Michelena está mintiendo, “pero parece que tiene una confusión en cuanto a los meses y no se da cuenta que mayo es después de abril. Entonces sí se firma este contrato en abril con rubrica y apellido. Ese mismo mes se firma el contrato por pedido de Michelena y en Mayo el sale. Está bien, todo concuerda, el salió después de se haya firmado el contrato con Gota Azul”.

“Si es que habría, que no lo hay, alguna irregularidad en los contratos de Gota Azul deberían estar incluidos todos quienes hayan participado en este proceso”. Bravo recalcó que no hay ilegalidades en este proceso. “No hay razón para que Gota Azul este inmerso en este caso”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato