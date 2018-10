USD 627 millones se han entregado en créditos para afectados de terremoto en Manabí y Esmeraldas

En Muisne se han construido 350 viviendas de 1.200 previstas para evacuar a habitantes El Secretario Técnico de la Reconstrucción, José Herrera, señaló que el gobierno de Lenín Moreno ha entregado 325 millones de dólares en fondos para créditos para los afectados del terremoto de abril de 2016 y que este dinero se suma a otros 302 millones entregados para ese mismo fin en la administración de Rafael Correa. "No podemos generalizar al decir que no existe inversión, pero 325 millones en créditos para sector comercial, industrial, pymes, no es cifra despreciable", sostuvo.