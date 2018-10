Por varios años y sin respuesta, alertó Exsuperintendente Suad Manssur a Gobierno sobre "débitos indebidos" (AUDIO) (DOCUMENTOS)

Audio OCTUBRE 31 SUAD MANSSUR - EX SUP INT COMPAÑIAS



Superintendencia de Compañías emitió oficios y llamados de atención desde el 2015 Suad Manssur, exsuperintendente de Compañías, en declaraciones para Ecuadorinmediato.com, se refirió a las alertas que presentó cuando estuvo al frente de esta entidad en contra de los ‘cobros indebidos’ realizados por entidades financieras en el país. Existirían múltiples oficios que datan desde el 2015, comunicados de prensa, auditorias y varias advertencias emitidas por este organismo que no fueron atendidas por las autoridades correspondientes.

Manssur explicó que desde que asumió la titularidad de la Superintendencia de Compañías a finales del 2016 evidenció muchas quejas en referencia a débitos no autorizados en seguros y servicios de asistencia, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes para que tomen las acciones pertinentes: “Descubrimos algunas irregularidades, cobros sin autorización expresa, primas mal cobradas y más. Notificamos a la Superintendencia de Bancos por estos cobros que se hacía a través de la banca, advertimos que si no se tenía un documento firmado no se podía acceder este contrato”.

Además de esto, explicó que alertaron varias veces sobre este asunto a distintas autoridades, incluso desde finales del 2016, ya notificaron al entonces Superintendente de Bancos, Cristhian Cruz, pero no se hizo caso omiso: “A finales del 2016 emitimos un oficio para alertar de este asunto, no recibimos ninguna respuesta, porque en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera no teníamos voto, solo voz. Pero, cuando teníamos que tomar una decisión en temas de seguro enviábamos una opinión que establezca que el usuario debe conocer de forma clara el valor que se le cobra por seguros y la comisión de cada institución financiera”.

La ex funcionaria mencionó que también emitieron una carta a Diario El Universo para que publiquen un editorial; en el cual, haga referencia a este asunto debido a las constantes quejas que existían, pero tampoco fue publicada: “Enviamos una carta a Diario el Universo, porque en la sección cartas al editor había muchas quejas por ese asunto. Enviamos una carta para que se publique y que la ciudadanía conozca que no se debe realizar esos cobros. Además, enviamos una circular a todas las aseguradoras”.

Sobre las acciones que ejecutaron para evitar que estas prácticas sigan vigentes, Manssur confirmó que se sancionaron a dos compañías aseguradoras que eran las que estaban bajo su jurisdicción y con esto exigieron que para cualquier débito o cargo a cunetas y tarjetas de crédito debe existir un consentimiento firmado por parte del cliente.

Acerca de la participación del Secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, en una de las empresas que brinda servicios de asistencia, informó que GEA es una compañía mercantil, no una aseguradora, pero según conoció estaba ofertando paquetes de medicina pre pagada y seguros, por lo que mientras estaba al frente de la Superintendencia de Compañías dispuso que se le realice una auditoria: “Empezamos a realizar una auditoría porque recibimos quejas de que esta compañía estaba ofertando ciertos seguros de medicina pre pagada y algunos paquetes de seguros, iniciamos una inspección y auditoría, pero desconozco los resultados por que fui cesada”.

Incluso advirtió que debido a esto, la asambleísta María José Carrión le llamó la atención, aduciendo que no tenía las facultades para realizar una auditoría o inspección a esta empresa: “Me cuestionó por hacer una inspección a la empresa de Eduardo Jurado, pero le respondí que eso sí está entre mis facultades y que ella no me podía llamar la atención por ejercer mis competencias legales”.

Para concluir, manifestó que desde hace muchos años ha existido una disputa por estos cobros y por la prestación de estos servicios , por lo que es difícil determinar su origen y el monto total de perjuicio para la ciudadanía: “Siempre ha existido esta lucha de cobrar por servicios que no están autorizados, pero se debe recordar que el prestar un servicio no es ilegal, solo se debe presentar una autorización del usuario”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato