"Nos engañaron" con Plan de Austeridad, alerta Juan Cristóbal Lloret: En sector público se incrementaron 1.272 funcionarios entre diciembre 2017 y junio 2018 (AUDIO)

Anuncio "con bombos y platillos" de que se reducirá el gasto corriente "no es real", insistió el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de Revolución Ciudadana, e integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, señaló que, entre diciembre del 2017 a junio del 2018, se registró un incremento de 1.272 funcionarios públicos. "Nos han engañado", dijo el legislador en relación a la promesa del Gobierno de que se reducirá el gasto corriente, en el marco del Plan de Austeridad.

El legislador recalcó que, pese a los requerimientos de la Comisión de Régimen Económico, para que algunos ministros de Estado asistan para recoger sus criterios, “no acudieron”.

“Se presentaron excusas, me refiero, sobre todo, al Ministro de Economía y Finanzas que, en dos ocasiones, no asistió a la convocatoria, tampoco asistió el ingeniero Carlos Pérez, Ministro de Energía y de Recursos Naturales No Renovables”, indicó. Tampoco asistieron María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) ni el Ministro de Justicia encargado, Paúl Granda.

Acerca de los ingresos petroleros, Lloret comentó que, aunque se incrementan por la subida del precio del petróleo, la producción de las empresas estatales ha disminuido.

“Con respecto a la producción de derivados, vemos que se incrementan cuando se había sostenido por parte del Gobierno del Presidente Moreno, a inicios de su gestión, que la Refinería estaba a punto de explotar, pero vemos que ha hay un incremento importante en la producción de derivados”, mencionó.

Asimismo, el legislador explicó que, por los agregados macroeconómicos, se evidencia una desaceleración de la economía ecuatoriana. Detalló que, entre los periodos de enero y junio del 2018, hay un crecimiento del 1.6 por ciento y 0.92 por ciento, en el primero y segundo trimestre, respectivamente.

“Si los comparamos con el periodo 2017, el crecimiento en esos mismos trimestres, fueron de 1.70 y del 2.07 por ciento, en ese ritmo crecía la economía en el periodo 2017 pese a todos los procesos que nos tocó vivir en el año 2016, 2015, en el cual hubo un decrecimiento, hubo una recuperación en el primer semestre del 2017, pero si revisamos hoy cómo está la economía, hay un crecimiento, pero es mucho menor, inclusive, en el segundo trimestre del 2018, hay un crecimiento del 0.92 por ciento versus el 2.07 del segundo trimestre del 2017”, detalló.

Lloret habló de un deterioro de la balanza no petrolera de cerca más de USD$890 millones, superada por el crecimiento de la balanza comercial petrolera.

“Si no fuera por la balanza comercial petrolera, la situación en el Ecuador sería muy complicada, más aún, en una economía dolarizada. Con la balanza comercial no petrolera quiere decir que están saliendo más dólares de los que están ingresando ¿cómo salen esos dólares? Vía importaciones”, indicó.

Los dólares que ingresan, en cambio, son vía exportaciones, acotó. Ello significa que se ha incrementado las importaciones y las exportaciones han disminuido.

“¿Qué es lo que se anunció por parte del Gobierno del Presidente Lenín Moreno? Que se iba a implementar unos incrementos en aranceles en 375 partidas presupuestarias, pero eso nunca se ejecutó”, alertó.

La balanza comercial no petrolera, en términos globales, es negativa en USD$2.000 millones.

“Si no fuera por el ingreso petrolero, el Ecuador estaría en una situación muy complicada”, acotó e indicó que el sector privado es el que está sacando los dólares y el público es el que ingresa la moneda, a través de la venta de petroleó.

“No hay un control del sector externo de la economía, eso se debe a la falta de implementación de políticas arancelarias y mi deducción es que quienes están gobernando hoy el país son, precisamente, esos sectores importadores, empresariales, que no quieren ver afectados sus intereses, pero no se están dando cuenta que, al final, a quienes están afectados es a todos los ecuatorianos”, acotó.

Al ser consultado sobre la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, Lloret admitió que se registra un incremento, pero al analizar un análisis pormenorizado, se establece que no hay un incremento interno.

“Existe un incremento en el IVA de alrededor del 27 por ciento en recaudación, se debe a la recaudación por las importaciones, pero si vamos un poco más allá, hay una disminución del IVA interno, es decir, del IVA a la producción, de las empresas que producen, de servicios, de comercio, del 2 por ciento”, detalló.

Los indicadores establecen que el sector interno (industria, comercio, servicio) están vendiendo menos.

Al hablar sobre la ejecución presupuestaria, Lloret comentó que existe un cumplimiento del 47 por ciento, sobre todo, en gasto permanente (sueldos, salarios y compra de bienes y servicios).

“Pero si vamos a la ejecución de los gastos no permanentes (inversión), hay una ejecución de apenas el 33.2 por ciento y si vamos más allá, y vamos al Plan Anual de Inversiones, que es básicamente la inversión pública en obras, que genera empleo, condiciones para el desarrollo, vemos que hay apenas una ejecución del 23.04 por ciento, en este Plan Anual de Inversiones hay una reducción de USD$1.522 millones entre el presupuesto del 2017 y el del 2018”, indicó.

Juan Cristóbal Lloret recalcó que las instituciones públicas, llamadas a ejecutar obra pública, no lo están haciendo, con lo cual no se están generando, además, plazas de empleo.

“Dentro del Programa Nacional de Inversiones, los rubros que menos se ejecutan tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, uno de los ministerios que presenta los descensos más significativos, hay una reducción de USD$42 millones, eso es grave porque uno de los pilares de las ofertas de campaña y para generar empleo fue la construcción de 325.000 viviendas”, acotó.

En el gasto social, hasta junio del 2018, hay un descenso de USD$42.31 millones en Desarrollo Urbano y Vivienda y, en Salud, USD$23 millones. Los que más ejecutan, con USD$118 millones, es para Educación, en donde se incluye pagos del bono de compensación de jubilación.

En relación al Plan de Austeridad, Lloret reveló que “en el sector público, de junio del 2018 versus diciembre de 2017, hay un incremento de 1.272 servidores públicos”.

“Aquel anuncio quedó anuncio, se incrementa en 1.272 servidores públicos, a diciembre del 2017 versus junio del 2018. Si comparamos con diciembre de 2016, hay un incremento de 24.768 funcionarios versus junio del 2018”, acotó.

El anuncio “con bombos y platillos” de que se reducirá el gasto corriente “no es real, nos han engañado, no se está cumpliendo aquellos anuncios y premisas”.

Ecuadorinmediato

(PAY)