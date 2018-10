Ecuador implementará nuevas estrategias para fortalecer sus atractivos turísticos

Autoridades de turismo de Quito, Guayaquil y Cuenca buscan incrementar visitantes de calidad a nivel local, nacional y mundial Holbach Muñetón, Presidente de la Cámara de Turismo del Guayas; Rubén Banda, Jefe de Planificación Quito Turismo y Patricio Miller, Presidente de la Cámara de Turismo de Cuenca, hablaron sobre las acciones que se están implementando en estas ciudades para incrementar el número de turistas extranjeros y nacionales. Los representantes afirman que si bien la situación en torno a turismo ha mejorado en los últimos años aún existen muchas cosas por perfeccionar para atraer visitantes de calidad.

Holbach Muñetón, se refirió al feriado que está por iniciar y explicó que confían en mejorar los índices con lo ocurrido el año anterior, además, calificó como algo positivo la devolución el impuesto Ecodelta: “Muchas ciudades ya han entendido que el turismo es el negocio del futuro, por eso, vemos con buenos ojos el decreto que se firmó ayer para utilizar el fondo de turismo en promocionar, capacitar, certificar y llevar a Ecuador a ferias mundiales”.

De igual manera, Rubén Banda, explicó que estos impulsos al turismo son beneficiosos para todo el país, pero, aún existe mucho trabajo para posesionar al país como una potencia en esta rama: “Queremos recuperar a más turistas, buscamos que al menos permanezcan un día más, con esto se aumentaría 200 000 turistas al año y se sentiría un impulso real a la economía”.

Patricio Miller señaló que en Cuenca también esperan que el impulso al turismo se fortalezca y que por sus fiestas de Independencia se llenen sus hoteles y atractivos: “Tenemos una expectativa muy grande por las Fiestas de Cuenca, porque en los últimos años hemos estado muy complicados en el ámbito de turismo, hemos tenido un bajón desde el año 2015, pero este año se ha recuperado un poco”.

Como una de las posibles soluciones para atraer a una mayor cantidad de visitantes, el Presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, señaló que es importante revisar las tarifas aéreas locales; ya que, las mismas no son competitivas con otras naciones y eso sería uno de los detonantes para frenar la visita de turistas de calidad: “Queda mucho por mejorar en infraestructura local, por ejemplo, los precios no son competitivos en vuelos a nivel nacional y esto hace que por ahorrar se utilice transporte terrestre y muchas veces hay carreteras en buen estado y eso ahuyenta a los turistas”.

El Presidente de la Cámara de Turismo de Cuenca coincidió con sus colegas e indicó que entre las políticas de estado a implementar para impulsar el turismo se debe tomar en cuenta la implementación de nuevas aerolíneas: “La conectividad nos complica y no nos permite desarrollarnos como ciudad, por eso se tiene que dar la oportunidad que otras operadoras aéreas puedan trabajar y exista una competencia sana”.

Por su parte, el Jefe de Planificación Quito Turismo, se refirió a la campaña a nivel mundial que emprendió el país “All You Need Is Ecuador” y señaló que los resultados reales de su impacto se podrán medir a futuro: “Esta iniciativa fue del Gobierno ecuatoriano y llegó a mercados internacionales,pero no sabemos si la cantidad de turistas que traemos es a los que la campaña se enfocó . Para esto queremos saber el aporte específico de los turistas al PIB por ciudad, para medir el retorno y mejorar la estadía y la calidad de gasto de los visitantes”.

Para concluir su intervención, los representantes turísticos explicaron que alrededor de un millón de personas dependen directa o indirectamente del turismo, por lo que esta actividad no se puede estancar y se necesitará de un trabajo articulado entre varias ciudades para que los visitantes puedan permanecer más tiempo en el país y los ecuatorianos puedan desarrollar el turismo interno.

(PF)

Fuente: Radio Centro – Notihoy