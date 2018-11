Continuará regularización de taxis en Quito

En proceso que fue suspendido 10 de mayo, en total aplicaron aproximadamente 17.000 personas, de las cuales 10.200 resultaros idóneas y 7.100 como no idóneas En Quito, desde el 5 hasta el 9 de noviembre, los aplicantes que resultaron no idóneos en la regularización de taxis podrán presentar nuevamente sus documentos, para continuar en este proceso. De acuerdo a lo resuelto por el Concejo Metropolitano de Quito el pasado 31 de agosto, quienes resultaron como "no idóneos" en la regularización de taxis podrán subsanar o convalidar la documentación presentada.