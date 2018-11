CRÍTICAS: Rafael Correa sobre caso "Alvarado": "Si hubiera algún ilícito, el primero en ser investigado debió ser (Andrés) Michelena"

"Lo que ha sucedido con periodistas, funcionarios y contratistas de ex SECOM, es la mejor muestra de persecución por odio y venganza política", criticó La tarde de este 31 de octubre, la jueza Silvia Sánchez dictó orden de prisión preventiva en contra de 5 exfuncionarios de la extinta Secretaría de Comunicación (SECOM), Carlos y Marco Antonio Bravo. Varias fueron las críticas ante la decisión de la magistrada, entre ellas, la del expresidente de la República, Rafael Correa. "Si hubiera algún ilícito, el primero en ser investigado debió ser (Andrés) Michelena", reprochó.

“Lo que ha sucedido con periodistas, funcionarios y contratistas de ex SECOM, es la mejor muestra de persecución por odio y venganza política. Están destruyendo los pilares mismos de la civilización”, cuestionó el exmandatario a través de su cuenta en Twitter.

Pero al conocer la decisión, emitió inmediatamente su crítica, recordando que “en 10 años, no hubo ningún periodista preso, pese a todas las mentiras que se tejieron al respecto”. “En 16 meses, ya hay 4 periodistas con la más absurda orden de prisión, imposible en un estado de derecho, pero, como son periodistas que trabajaron con SECOM, no tienen derechos”.

“Tiene razón el periodista Marco A. Bravo: la culpa es de Moreno y Michelena, que utilizan el poder tan solo para sus odios y complejos. Pero también es culpable el contralor impostor, el fiscal títere, los jueces venales, y la prensa que esconde tanto abuso. ¡Prohibido olvidar!”, reclamó Correa en respuesta al video que remitió el periodista Marco Antonio Bravo, a través de su Twitter, acusando al Presidente de Ecuador y al actual Secretario de Comunicación, de su situación.

El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, reactivó su cuenta en Twitter, y también se sumó a los cuestionamientos: “Ojo, empresas que tienen o tuvieron contratos con el estado, deben levantar alertas por lo que está haciendo el Gob. a través de #Contraloria @FiscaliaEcuador y @CJudicaturaEc por más honesta que sea la empresa, sus representantes legales podrían ir a prisión #PersecuciónPolítica”.

“#Urgente #Periodista bajo burdas ilegalidades va a ser injustamente puesto en prisión #PersecuciónPolítica en #Ecuador a través de #JusticiaEncargada. Bien #Presidente @Lenin , bien señor Secretario de Comunicación @caanmichelena se respiran nuevos “aires de libertad” y “justicia independiente” en #Ecuador , ya van 2 #Periodistas #PresosPoliticos”, reclamó.

Momentos más tarde, reprochó: “Dos buenos y honestos padres de familia, #Periodistas de profesión, han sido declarados culpables por cierta #prensa y puestos en #prisión , la sentencia: “Por ser incondicionales a Rafael Correa”. Deben declararse culpables y recapacitar para ser incondicionales a @Lenin. Un hombre bueno y honesto como Javier Lemus, es injustamente llevado a prisión, esposado. Cuanta deshonestidad procesal de la #JusticiaEncargada”.

Pero no fueron los únicos. También repudiaron la decisión varios asambleístas de la Revolución Ciudadana, y además, algunos abogados opositores al gobierno de Rafael Correa, como el también exlegislador, Ramiro Aguilar.

“Estos son los "Aires de Libertad" en un año y medio del gobierno de Moreno tiene un su haber 3 periodistas muertos y 4 encarcelados!, criticó el parlamentario Esteban Melo. Criterio al que se sumó el de Gabriela Rivadeneira: “- Periodistas asesinados por negligencia del Gobierno. - Periodistas impagos por incompetencia del Gobierno. - Periodistas despedidos por orden del Gobierno - Periodistas perseguidos por odio del Gobierno. - Periodistas presos por persecución del Gobierno. ¿Aires de libertad?”.

Mientras tanto, Ramiro Aguilar se refirió al caso, expresamente, de Javier Lemus. “No lo conozco pero todas las personas que me comentan me dicen que #JavierLemos es un hombe incapaz de robarse un lápiz y mis fuentes son siempre de primer nivel. Qué hiciste #SilviaSánchez que hicisteeee!!!! @CorteNacional. A ver doña #SilviaSánchez si #JavierLemos estaba en la audiencia qué necesidad había de encarcelarlo. Que no has leído la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los fallos de la CIDH contra Ecuador. Que hiciste! @CorteNacional”.

También hubo comentarios en contra de los detenidos, por parte de varios periodistas como Janeth Hinostroza o Fausto Yépez, a quienes también criticaron los usuarios de redes sociales por sus comentarios.

(JPM)

Fuente: Twitter

Ecuadorinmediato.com