Director de PJ: "Hemos enviado absolutamente todos los documentos" a INTERPOL sobre Rafael Correa

"No hemos recibido todavía ninguna notificación", informó Enrique Espinoza de los Monteros, Director Nacional de Policía Judicial de Ecuador, afirmó que se ha enviado "todos los documentos" relacionados a la petición de difusión roja a INTERPOL en contra del ex Presidente Rafael Correa, vinculado al caso Balda. La autoridad recalcó que, al momento, no han sido notificados sobre una resolución al respecto.