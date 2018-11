REVELACIÓN: Programa "Cara a Cara" denuncia que consejero Santiago Cuesta no paga Impuesto a la Renta desde 2012 ni entrega declaraciones al SRI

Registra, además, impedimento legal para ejercer cargo público El programa "Cara a Cara" de Televisión Satelital, denunció, en su cuenta de Twitter, que el consejero presidencial, Santiago Cuesta, no registra pagos del Impuesto a la Renta desde el 2012 hasta la actualidad. Se muestra también el documento del Ministerio de Trabajo que informe sobre el impedimento del funcionario de ejercer cargos públicos.

El tema inició el pasado 4 de noviembre con un mensaje en Twitter del ex Presidente de la República, Rafael Correa.

Lo mejor que le pudo pasar a este Gobierno es el caso Odebrecht.

Generalizando, difamando y desinformando, con una insincera “lucha” contra la corrupción ha generado una persecución política sin precedentes y ha tratado de tapar su evidente ineptitud.

Santiago Cuesta respondió al mensaje, a través de su cuenta en Twitter.

No COBARDE, lo mejor que le pudo haber pasado a tu gobierno Odebrecht, el tío de tu vicepresidente se hizo millonario, pero ni tu ni Glas se dieron cuenta, regresa para que sea juzgado no tuyas como COBARDE y enfrenta la justicia. — Santiago Cuesta C (@SCC1705) 4 de noviembre de 2018

Como tales afirmaciones de Cuesta Caputti contienen ofensas contra Rivera, este lunes 5, el programa de crítica periodística “Cara a Cara”, emitido por Televisión Satelital y de propiedad de la familia del tío del ex Vicepresidente del Ecuador, Ricardo Rivera, dio a conocer que el consejero presidencial, Santiago Cuesta, no registra pagos de Impuesto a la Renta desde el año 2012 al 2016 y no entrega ni registra sus declaraciones tributarias de los años 2016, 2017 hasta la presente fecha del registro en el SRI al 2018.

Así también, en su cuenta en la red social de Twitter, publicó una fotografía del documento del Ministerio de Trabajo sobre el Registro de no tener impedimento legal para ejercer cargo público.

En el escrito, emitido el 31 de mayo del 2018, se informa que Santiago Xavier Cuesta Caputi sí registra impedimento. La institución que reporta es el Servicio de Rentas Internas.

#URGENTE#SantiagoCuesta no registra pagos de impuesto a la renta desde 2012 hasta ahora, año 2018. Tanto hablan de combatir la corrupción y los primeros corruptos, ladrones, cobardes y mentirosos SON USTEDES.

¡EVADIR IMPUESTOS TAMBIÉN ES UN DELITO!#CaraACaratvs #LargateCuesta pic.twitter.com/9ij5oRnEu3 — Cara a Cara (@caraacaratvs) 5 de noviembre de 2018

Cabe recordar que para ejercer un cargo público, entre otros requisitos, se requiere el certificado de no tener impedimento legal. Además, el formulario 107 del último empleados, que lo otorga el SRI y se refiere al pago del Impuesto a la Renta hecho el año fiscal anterior.

