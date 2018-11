Familiares de periodistas asesinados critican "política del silencio" de gobierno tras informe de CIDH (AUDIO)

Audio Noviembre 06 - Ricardo Rivas



Insisten en que autoridades tomen en cuenta observaciones, entreguen información faltante y amplíen investigación del caso Una de las sugerencias que realizó el Equipo Especial de Seguimiento (ESE) que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue los hechos en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, fue que las indagaciones de la Fiscalía ecuatoriana no han avanzado oportunamente, pero además, sugirió al gobierno la entrega de toda la información respecto al caso. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Ricardo Rivas, hermano de una de las víctimas, lamentó la falta de respuesta del gobierno: "Han mantenido una política del silencio".

“Creemos que es un exhorto a las investigaciones que se vienen dando a las Fiscalías de Ecuador y Colombia. Es un informe que llama mucho la atención, sobre todo, por la línea de indagación que sugiere que se abra y el contexto que no se ha incorporado. Considero que es un exhorto para que las autoridades reencaucen esta investigación y sean más ágiles en el proceso de la misma”, comentó.

Ricardo Rivas lamentó que aún no exista ninguna respuesta por parte del gobierno luego de que este informe se conoció el pasado 1 de noviembre. “Eso nos llama mucho la atención, justamente, esa política del silencio que ha mantenido el Estado respecto a este caso. Parece que quieren seguir en esa línea del silencio, bajando el nivel de connotación y sensibilidad que tiene el caso”.

Para el hermano de Paúl, han analizado el documento y han encontrado varias coincidencias con lo que, como familiares de los trabajadores, han estado planteando desde un principio. Lamentó, por ejemplo, que no se hayan hecho aún algunas pericias o indagaciones para buscar respuestas y que se haya “bloqueado” el petitorio de los familiares, a través de su equipo legal, para que se esclarezcan los hechos.

“Nosotros hemos pedido, en comunicados, que se llame a comparecer a algunas personas que estuvieron directamente relacionadas con el caso, por ejemplo, el excomandante general de la Policía, Ramiro Mantilla. Él ni siquiera está en las pericias o en las indagaciones que se están haciendo. A raíz del petitorio se ha dado paso y, tal es el caso que, en la semana anterior estuvieron compareciendo la persona encargada de la UNASE y del equipo que estuvo a cargo del secuestro”, detalló.

Sin embargo, a su criterio, no son los familiares quienes deberían seguir pidiendo estas acciones como la toma de versiones o las comparecencias, cuando es la Fiscalía el ente que está investigando y la que debe tener una línea de indagación efectiva. “Ellos son los que tienen que llamar a rendir declaraciones y ver cuáles son las connotaciones. Si nosotros no pedimos, la Fiscalía no los hace comparecer y esa investigación no avanza”.

Para Ricardo Rivas, existen puntos fundamentales dentro del informe, que deben ser tomados en cuenta. El primero, que la indagación debe ser ampliada y que no verse solamente en el secuestro como tal. “Todos conocemos cuál es el grupo que se adjudicó la captura y posterior asesinato y no solo es el hecho de encontrar a ese culpable, sino ver los antecedentes de peligrosidad de la zona y ver bajo qué contexto se dieron todos estos elementos”.

“Recordemos que se conocieron, públicamente, unos chats en donde conversaban alias Guacho y un alto oficial de la Policía. Eso nos daría un contexto, pero la Fiscalía no quiere investigar todos los contextos”, refirió.

El segundo, dijo, es la entrega de documentos para que el ESE siga llevando a cabo la investigación. “Estos no han sido entregados como tal a pesar de que hay los compromisos firmados por parte del gobierno ecuatoriano de entregar la información correspondiente para transparentar y llegar a la verdad en este caso. Simplemente, a través de la Fiscalía se hace caso omiso”.

“No se entrega la documentación hasta el día de hoy. Se ha tenido que tomar nota, a mano, escribiendo en un papel, por parte de la CIDH para tener algunos elementos de sustentación y no creo que esos sean los compromisos adquiridos por el gobierno ecuatoriano”, reclamó.

Según indicó, las indicaciones de los familiares con respecto al caso, así como la indagación binacional realizada (reportaje Frontera Cautiva), coinciden en varios puntos, tanto es así que el informe de CIDH ratifica varios de los puntos mencionados. “Es evidente que son tres datos los coincidentes y la Fiscalía no los quiere ver”.

“Este proyecto reveló algunas cosas como la falsa liberación, que la Fiscalía no está investigando. Hubo un operativo que se armó, que es evidente y está documentado, pero para la Fiscalía no ha pasado nada. Creo que una de las acciones que, incluso CIDH manifiesta, es que este reportaje sea parte de las investigaciones que llevan las autoridades con el Fiscal a cargo, como elementos que nos ayuden a descubrir la verdad”, señaló.

No conocen el por qué no se quiere profundizar las investigaciones. “Tal vez hay un poco de temor de levantar polvareda o tocar ciertos estamentos, personas o autoridades que tienen que ver en este caso. Nos dejan serias dudas de que no se esté profundizando y no haya una línea de indagación mucho más amplia”.

Finalmente, precisó que dentro del cronograma que se aprobó por parte de ambos gobiernos, en este caso, consta aún una nueva llegada del ESE al Ecuador en la tercera semana de noviembre para evaluar cómo avanzan las investigaciones a partir del informe emitido la semana pasada.

“Me parece que en diciembre está programada una audiencia pública, que está dentro del cronograma, en Washington, Estados Unidos, en donde será importante evidenciar y cómo, hasta esa fecha, hemos progresado en el lado ecuatoriano y colombiano”, indicó Ricardo Rivas.

