Canciller de Ecuador: No sabemos en qué país se encuentra Fernando Alvarado

Se notificó a varios países sobre situación jurídica de ex Secretario de Comunicación El Gobierno de Ecuador inició una campaña internacional para evitar que el ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, reciba asilo diplomático en algún país. La Cancillería, al momento, no ha sido notificada que alguna nación le haya otorgado protección al ex funcionario, acusado de presunto peculado y buscado por INTERPOL.