Nuevas comparecencias por fuga de Fernando Alvarado, resuelve Asamblea Nacional

Roberto Vaca, Vanesa Mejía, Eliana Pacheco, Marco Lozano tendrán que acudir a Pleno a explicar acciones al respecto Con 97 votos, la Asamblea Nacional aprobó la resolución planteada por la legisladora de CREO, Lourdes Cuesta, quien pidió la comparecencia de Roberto Vaca, exgerente del proyecto del sistema y control de los dispositivos electrónicos; Vanesa Mejía, exsupervisora de operadores; Eliana Pacheco, supervisora nacional, y Marco Lozano, actual gerente del proyecto del sistema y control de grilletes; con el fin de que expliquen sus acciones u omisiones respecto a la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

Durante el debate, Cuesta reiteró que la necesidad de que acudan al Pleno las personas que estaban involucradas directamente en la vigilancia de los dispositivos electrónicos. “Es nuestra obligación escuchar a los mandos medios y operativos, que no tienen padrinos y que sí podrían decirnos qué pasó el día de la fuga, información que las autoridades no han proporcionado. 15 días después de que Alvarado se burló del país, aún no existen responsables”.

A su criterio, han recibido comparecencias de autoridades que, lamentablemente, no han sabido nada. “Por eso solicito la presencia de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Justicia, para que aporten con más información a este tema. Espero que quienes no votaron sea porque realmente no estuvieron presentes en el debate”, dijo, momentos después de que la Asamblea aprobara la resolución.

Marcelo Simbaña asambleísta de CREO, recordó además, que del 15 al 21 de octubre se registró alrededor de 300 alarmas del dispositivo de vigilancia de Fernando Alvarado, pero que las autoridades que hay asistido al Legislativo, no han podido justificar su falta de acción con respecto al tema.

