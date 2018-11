Defensa de periodista Marco Antonio Bravo apelará prisión preventiva (AUDIO)

Audio Noviembre 06 - Marco Freire



Considera que se debió aplicar la igualdad procesal para todos los implicados. Criticó que a Fernando Alvarado y Pablo Yánez se les dictó medidas alternativas Marco Freire, abogado de Marco Antonio Bravo, considera que es extrema la medida de prisión preventiva impuesta a su defendido dentro de un caso por presunto peculado en la SECOM. Informó que esta tarde, 06 de noviembre, apelará esta decisión porque, según explicó, no existen los elementos de convicción necesarios. Entre los argumentos, dijo, van a contrastar lo que dijo la fiscal con lo que consta en la instrucción. "La Fiscal dijo que el administrador del contrato con Víctor Hugo era Marco Bravo y no es así, el administrador es Patricio Pacheco", afirmó.

En declaraciones para EcuadorInmediato, Freire explicó que la medida cabe cuando hay delitos que causan conmoción como violaciones, trata de personas. “En este tipo de infracciones que todavía, para nuestro criterio, no existe ningún indicio de responsabilidad penal, sigue preso por la medida extrema”, afirmó.

El jurista considera que la jueza debió aplicar la igualdad procesal para todos lo que están inmersos en la instrucción. Criticó que al extitular de la SECOM, Fernando Alvarado, que ahora es prófugo de la justicia, y al segundo al mando, Pablo Yánez, también tuvo medidas alternativas.

“Mientras tanto, a los empleados que solo cumplían órdenes de Alvarado y Yánez están con prisión preventiva”, acotó.

Indicó que la Fiscalía pidió la prisión preventiva en la audiencia, con base a elementos de convicción que no son claros, no son certeros y no constan en el proceso, según Freire. “la Fiscalía dice que Marco Antonio Bravo era administrador del contrato firmado con Víctor Hugo Erick Sarango, este contrato se firmó el 21 de mayo de 2014, pero Marco Antonio Bravo dejó de ser fucinario de la SECOM el 7 de mayo de 2014. Es un error que comete la Fiscalía porque Bravo ya no era funcionario”, acotó.

Sostuvo que la Fiscalía también señaló que con la empresa Gota Azul, que es de Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio, “dicen que hay conflicto de intereses, pero no es cierto”. En este contrato, dijo, intervino en la etapa pre contractual el exfuncionario de la SECOM y actual Secretario de la Presidencia, Andrés Michelena. “Él hizo el estudio, hizo los términos de referencia y sugiere que se firme con Gota Azul por ser un contratista que ha cumplido todos los contratos que venía desempeñado desde 2010. Marco Bravo no pone una coma, ni sugiere, ni interviene en nada en la contratación”.

Mencionó que por la inmediatez que necesitaban esos contratos hacían régimen especial para invitar a una empresa para que presente su oferta y estas invitaciones lo hacía Pablo Yánez o Fernando Alvarado. “Marco Bravo no hizo jamás una invitación a nada. Hasta la instrucción, nadie ha adjuntado un documento que digan que está firmado por Bravo y si no existe en la instrucción, no existe en ninguna parte”, afirmó

Otro elemento presentado por la Fiscalía, comentó, es el último contrato con Satré. “Todos estos contratos son firmados por Pablo Yánez, encargado mediante decreto de todas las atribuciones de Fernando Alvarado”.

Indicó que Alejandro Álvarez estaba encargado de la subsecretaría que desempeñaba Marco Antonio Bravo y como encargado de esa área, Álvarez firma el acta de entrega-recepción del contrato de Satré, “pero no se dan cuenta que firma donde decía Marco Antonio Bravo”.

Por ello, anunció que han pedido un examen grafológico porque Álvarez no ha comparecido a la instrucción para que confirme si es o no su firma. Recalcó que no hay una falsificación, sino que pone la firma en el nombre de Marco Antonio Bravo.

Informó que esta tarde, 06 de noviembre, presentarán el recurso de apelación a esta sentencia porque, según dice, no existen los suficientes elementos de convicción para que se haya dictado prisión preventiva. Entre sus argumentos de la apelación, dijo, van a contrastar lo que dijo la fiscal con lo que consta en la instrucción. “La Fiscal dijo que el administrador de contrato con Víctor Hugo era Marco Bravo y no es así, el administrador es Patricio Pacheco”, finalizó.

(PP)

Fuente: EcuadorInmediato