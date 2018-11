Pablo Arosemena: "Proforma 2019 es sinónimo de seguir metiendo la mano al bolsillo de ecuatorianos"

Aclara que este documento no maneja el tema de impuestos Tras el envío de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2019 por parte del Ejecutivo a la Asamblea, arios sectores han expresado sus preocupaciones ante el mismo. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuyo titular Pablo Arosemena, declaró que lo presentado por el Gobierno es "sinónimo de como el régimen les piensa meter la mano al bolsillo en el siguiente año".

“El Ecuador se convierte en un país tan caro por los impuestos y la Proforma Presupuestaria para el próximo año no los reduce, por lo tanto en el caso al ISD lo proyectan mantener no solo para el siguiente el año, sino para finales del gobierno”. Sobre este tema comentó que se nota que no va a ser revisado como se lo había dicho anteriormente en la Ley de Reactivación Productiva

Comentó que el recorte presupuestario no tanto debió estar en la inversión productiva del gobierno, sino más bien en el gasto corriente. “Específicamente sueldos y salarios, por cuanto en este detalle no se están haciendo los recortes suficientes”. Arosemena aseguró que el Gobierno no está tomando las decisiones necesarias en ciertos sectores.

Sobre el tema de la burocracia y el gasto corriente aseguró que en la Proforma Presupuestaria 2019 se prevé que sigan creciendo para el próximo año. “La burocracia que se ha venido manteniendo hay que cambiarla para no pasarle la factura al sector productivo”, finalizó Arosemena. (BGV)

Fuente: Radio Huancavilca/ Ecaudorinmediato