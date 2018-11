Caso Gerald: Audiencia por delito de enriquecimiento privado no justificado fue declarada fallida

Decisión fue tomada debido por ausencia de procesados La audiencia en el caso "Gerald" por el delito de enriquecimiento privado no justiciado contra Washingon P. su conviviente Julia M. y otros parientes fue declarada fallida por la ausencia de los procesados. Este proceso se desprendió del operativo "Sol Naciente", ejecutado por agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN), el 14 de abril de 2017.

En este operativo se decomisaron USD$ 17 millones supuestamente provenientes del narcotráfico y relacionados con "Gerald". La diligencia no se dio debido a que los procesados no fueron trasladados desde la cárcel a la Unidad Judicial Penal del Albán Borja, en el norte de Guayaquil. El fiscal del caso explicó que el Ministerio de Justicia no hizo el traslado de los detenidos

Este caso está a cargo de los fiscales Hugo Pérez y Javier Bosquez. El funcionario precisó que hasta las 09:30, no había una respuesta por parte de la cartera de Estado. "Los dos fiscales que estamos en este caso preguntamos qué pasó, y se nos enseñaron los oficios y las constancias de las notificaciones de los correos electrónicos", comentó Pérez.

Washington P. permanece en una cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado desde Colombia. Aún no hay nueva fecha para la reinstalación del juicio. David Cando, abogado de los procesados, prefirió no entregar declaraciones al salir de la audiencia. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato