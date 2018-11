EL TELÉGRAFO (Guayaquil) España inició el proceso de extradición de Pablo R.

Junto con el expresidente Rafael C., Diana F. y Raúl Ch. fueron llamados a juicio por el caso Balda. Hay otro proceso que avanza contra el exmandatario Con fecha 25 de octubre de este año, la Fiscalía de España envió al juez del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en Madrid, una solicitud para que se abra formalmente el juicio de extradición contra Pablo R., extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en el gobierno de Rafael C.

Con esto, las autoridades españolas accedieron a la solicitud planteada por Ecuador el pasado 13 de julio, para extraditar al exfuncionario, quien junto con el expresidente Rafael C. y los exagentes de Policía, Diana F. y Raúl Ch. fueron llamados a juicio el miércoles por la jueza nacional Daniella Camacho, por ser presuntos autores del plagio a Fernando Balda.

Además, en el documento que fue hecho público este jueves, el fiscal español Pedro Martínez Torrijos emite su dictamen donde indica que por las motivaciones especificadas en el escrito “se procede acceder a la solicitud de extradición” de Pablo Humberto R. Q. Tras señalar que aún no ha sido notificado, Stalin Oviedo, abogado del extitular de la Senain, admitió que el fiscal español ha pedido al juez iniciar el juicio de extradición contra su cliente, una vez que habría recabado elementos que le hacen pensar que debe existir una audiencia para dilucidar el tema.

Esto, dijo, significa que el proceso recién comienza, ya que luego deberá convocarse a una audiencia de extradición, en la que se enumerarán las pruebas, se dará un debate probatorio y luego existirá una resolución sobre si se extradita o no a su cliente. La resolución es apelable. Aún no se ha fijado una fecha definida para la audiencia de extradición en la que solo participará la Fiscalía de España y Pablo R., no así el Estado ecuatoriano, debido a que el juez José de la Manta Amaya, le negó la representación en el proceso para extraditar al exfuncionario. El documento del 25 de octubre emitido en Madrid y firmado por Pedro Martínez Torrijos todavía no ha sido notificado a las autoridades ecuatorianas, según dijo la ministra del Interior, María Paula Romo, por lo que no emitió mayor comentario. La secretaria de Estado ratificó el respeto a la independencia de funciones y recalcó que la extradición es un tema que se ventila en la administración de justicia, con la cooperación de otro país. “En ese caso, al Ministerio del Interior le corresponde ejecutar las instrucciones judiciales”. Pablo R. había sido detenido en España el 17 de junio pasado, pero salió en libertad provisionalmente. Por eso, su defensa dijo que su cliente pedirá asilo en el país ibérico.

Segundo revés en dos días

La noche del miércoles, la jueza nacional Daniella Camacho acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Rafael C., Pablo R., Raúl Ch. y Diana F. como presuntos autores del delito de plagio. Este delito está tipificado en el artículo 189 del Código Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos (2012), y es sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. Sin embargo, por el principio de favorabilidad para la sanción a los procesados, se aplicaría el vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en su Art. 161 establece como delito el secuestro y precisa: “La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. La jueza tomó la resolución sobre la base de los elementos de convicción presentados por Fiscalía, entre ellos 20 contra Rafael C. y 25 contra Pablo R. Entre los elementos constan las versiones de funcionarios de la Presidencia, del Ministerio del Interior, de la Senain e informes periciales que demuestran que los hechos no fueron aislados sino que obedecieron a una cadena de mando. También cotejamientos de voces de una conversación de 2015 entre Pablo R. y los exagentes Raúl Ch. y Diana F., cuyo tema principal fue el plagio o secuestro a Balda; además, documentos, las cartas de Raúl Ch. y Diana F. enviadas a Rafael C., y otros.

Exmandatario tramita asilo Según despachos de la prensa internacional emitidos este jueves, el expresidente Rafael C. presentó una solicitud de asilo en Bélgica en junio de este año. A su vez, la Cancillería ecuatoriana aseguró que no tiene constancia de que el expresidente, prófugo de la justicia, haya solicitado asilo en Bélgica.