Diego García presenta sus pruebas de descargo en juicio político en su contra

Aclara que no ha existido arrogación de funciones ni desviación de poder, así como defendió su decisión de delegar la representación judicial del Estado en el caso Odebrecht La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió, este 09 de noviembre, al exprocurador General del Estado, Diego García, para que presente sus pruebas de descargo dentro del juicio político que se lleva en su contra, impulsado por la legisladora Mae Montaño por supuesta arrogación e incumplimiento de funciones, entre otras causas.

La presidenta de la Comisión, María José Carrión, instaló la sesión e informó que realizaron las diligencias para convocar a las personas que el exprocurador ha solicitado en el proceso de su juicio político. “Informamos que en los tres casos hay una respuesta negativa", afirmó.

Ya en su defensa, Diego García señaló que fue Procurador del Estado en tres periodos diferentes. “La Unidad Técnica Legislativa tenía que revisar si realmente estuve en el cargo por 10 años, no fue así", acotó.

Con respecto a la acusación en su contra sobre la supuesta arrogación de funciones de la Corte Constitucional y desviación de poder, expuso que la Presidencia planteó al Procurador dos consultas, en relación al periodo y la designación de los miembros del CN.

“La cesación de funciones de los entonces funcionarios del CNE interrumpiría las actividades institucionales, contraviniendo la finalidad de la Función Electoral. Ese es el pronunciamiento del Procurador a la consulta”, afirmó.

Recalcó que no hay arrogación de funciones ni desviación de poder. “Era necesario que las autoridades del CNE se queden hasta que el CPCCS designe a sus reemplazos”, reiteró.

Sobre el supuesto incumplimiento de patrocinio del Estado en el caso Odebrecht, en el cual los delegados de la institución llegaron tarde a la audiencia y se perdió la acusación particular, García aclaró que la Ley de la Procuraduría determina que el Procurador podrá delegar la representación judicial del Estado.

Mae Montaño sustentó su pedido de juicio político por 5 razones: por incumplir su función de patrocinador del Estado; arrogación de funciones, pagos millonarios a bufetes de abogados y contratación de empresas de promoción; negligencia en la acusación particular en el juicio contra Jorge Glas y otros; y por la responsabilidad directa con el regreso de Odebrecht.

Sobre la autorización a Hidropastaza para que suscriba un acuerdo transaccional con Odebrecht por la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, subrayó que hubo dos momentos, el primero que le dice a Hidropastaza que no procede una transacción mientras no se resuelvan temas pendientes, como las glosas establecidas por Contraloría contra Odebrecht. En el segundo pronunciamiento, una vez desvanecidas dichas glosas -ahora sabemos cómo se resolvió ese tema-, se autorizó la transacción, luego de lo cual la hidroeléctrica no ha sufrido ningún daño, en ocho años.

Expuso que no se trataba de un acuerdo transaccional sobre temas económicos, ni de corrupción, se trataba de una transacción de carácter civil, sobre un contrato de construcción y, previo a la firma del mismo, se cumplieron los condicionamientos que estuvieron pendientes, por tanto, no había impedimento para que se dé paso al mismo.

Así mismo, desvirtuó el uso de recursos públicos para asuntos personales, respecto de la publicación de una obra relacionada con el caso Chevron. “El libro ‘Defensa del Ecuador frente al Uso Indebido del Arbitraje de Inversión’, recoge la verdad de la posición ecuatoriana en torno a la presencia de Chevron y los daños ambientales causados en nuestra Amazonía”, añadió.

García renunció el pasado 31 de enero a la Procuraduría, en medio del debate nacional a pocos meses de la consulta popular anunciada por el Ejecutivo. Explicó que su salida es una decisión personal y familiar.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato