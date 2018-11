Ex Presidente Correa: "Vamos a ejercer acciones a nivel internacional que sean pertinentes al caso" (VIDEO)

"Balda nunca ha sido diputado, es un prófugo de la Justicia, se dedicaba a actividades ilícitas en Colombia, lugar de donde iba a ser deportado", insistió El ex Presidente de la República, Rafael Correa, en entrevista con France 24, anunció que, tras haber sido llamado a juicio en el caso de presunto plagio en contra del político Fernando Balda, acudirá a instancias internacionales. Aunque no dio detalles de cómo serán sus pasos legales, insistió en que vive una persecución política.

El exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, cargó contra su sucesor en la presidencia, Lenín Moreno, un día después de conocerse que la Justicia de ese país le realizó un llamado para que se presente como parte de las investigaciones que adelanta por el presunto secuestro de Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia en el año 2012.

Desde Bruselas, Bélgica, donde reside, Correa afirmó en una conversación con France 24 que no se someterá a la medida y denunció que existen irregularidades en cuanto a la selección de las autoridades judiciales en Ecuador.

"Está tomada la Justicia (en Ecuador), las instituciones del Estado, cuentan con el apoyo de cierta prensa, pero todo es cuestión de tiempo, se están derrumbando", dijo Correa.

El ex jefe de Estado, aclara que no fue llamado por la Justicia de su país sino por una jueza en particular "que fue muy parcial al igual que el fiscal". Por ello, no descarta llevar su caso a otras instancias fuera del territorio ecuatoriano.

"No nos vamos a prestar para esa payasada. Vamos a ejercer las acciones a nivel internacional que sean pertinentes al caso", expresó el expresidente.

La jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, había solicitado meses atrás prisión preventiva contra Correa y después de 40 días de analizar el caso, decidió llamar a juicio al expresidente este 7 de noviembre.

Correa, quien dejó la presidencia ecuatoriana en mayo de 2017, cuestionó los señalamientos en su contra sobre su participación en el presunto secuestro. Asimismo, señala que Balda, contaba con un amplio registro judicial por diversos casos tanto en Colombia como en Ecuador.

"Balda nunca ha sido diputado, es un prófugo de la Justicia, se dedicaba a actividades ilícitas en Colombia, lugar de donde iba a ser deportado ¿Para qué se va a secuestrar a alguien que va a ser deportado?", indicó Correa.

El expresidente ecuatoriano, ha definido la acción judicial como una "persecución política" y agrega que la misma forma parte de otros 12 o 13 recursos que han interpuesto en su contra durante los últimos meses.

“En octubre, el presidente Moreno anunció que no perdía la esperanza de verme preso. Esto es una clara persecución política. Pero estoy seguro que esto va a cambiar, eso no tiene probabilidad de éxito a nivel internacional y cambiará cuando varíen las condiciones políticas en Ecuador”, señaló Correa.

“Ecuador es un país sin Corte Constitucional, con un Consejo de la Judicatura nombrado a dedo y repleto de enemigos políticos (en su contra) un fiscal encargado que no existe en la ley, un contralor sin nombramiento y que es instrumento de persecución política”, dijo el exmandatario.

El ex jefe de Estado y el actual presidente, Lenín Moreno, formaron parte del mismo partido, Correa incluso respaldó la candidatura de Moreno para las presidenciales de 2017. Pero las relaciones se rompieron luego de que Moreno cuestionara medidas tomadas durante el Gobierno de Correa y responsabilizara a algunos de los integrantes de su gestión por casos de corrupción.

Finalmente, Correa rechazó los comentarios que le relacionan con una posible candidatura presidencial en el futuro de Ecuador.

“Yo dije que me iba a retirar los próximos años de la política probablemente de forma definitiva, pero he tenido que involucrarme para defender mi gobierno porque se ha desatado una cacería de brujas”, expresó Correa.

Fuente: France24/Ecuadorinmediato

