Día 20 de huelga de hambre: Jorge Glas "se niega a beber agua y a que los médicos lo revisen"

Autoridades explican que esta negativa persistirá hasta que se lo traslade nuevamente a cárcel 4 en Quito Este 09 de noviembre se cumplen 20 días de la huelga de hambre que anunció el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, esto, posterior a ser trasladado a la cárcel de Latacunga. Al momento, según confirmó el Gobernador de Latacunga, Héctor González, el ex mandatario se niega a recibir visitas médicas, a comer cualquier tipo de alimento y a beber agua hasta ser trasladado nuevamente a la Cárcel 4 en Quito.

Héctor González, Gobernador de Latacunga, confirmó que el estado de salud de Jorge Glas se encuentra en situación crítica, esto se debe a que desde su arribo del Hospital Carlos Andrade Marín, no ha permitido visitas médicas e incluso se niega a beber agua: “Nos encontramos que él no quiere recibir a nadie, ni a médicos, ni a comer nada en lo absoluto, radicalizó su huelga de hambre porque está pidiendo regresar a la Cárcel 4, pero, nosotros no tenemos esa decisión sino las autoridades judiciales”.

De la misma manera, sobre rumores que circulaban acerca de que González estaba presionando al Jorge Glas para que termine su huelga de hambre manifestó que su única intención es que se alimente y que su salud mejore: “Puedo decir muchas cosas, yo quería que él vaya y se alimente, él es un ser humano, pero yo no he ofrecido que con su traslado al HCAM iba a ser trasladado nuevamente a la Cárcel de Quito, porque las autoridades judiciales son las que toman esa determinación”.

Además, desmintió que el ex vicepresidente tenga beneficios adicionales en su celda como televisión por cable o internet: “Tiene guardias alado de la celda de él, donde se encuentra la Policía y anota quien entra a visitarlo, también el juez pidió que tenga agua caliente y un baño propio, pero eso es solo por su seguridad y también se desmintió que tenga televisor, lo único que tiene son sus libros porque está estudiando una maestría”.

Para concluir su intervención, manifestó que ante las negativas de Glas han implementado un protocolo de revisión por su seguridad, esto significa que guardias verifican constantemente su integridad: “Glas no quiere dejarnos pasar, lo que estamos haciendo es que lo estén revisando cada 20 minutos para ver cómo se encuentra, lo que observamos es que él mismo se quiere hacer daño”.

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Jorge Glas – Cotopaxi Noticias

Día #20 de la #HuelgaDeHambre de Jorge Glas #PresoPolítico.



Su salud se deteriora día a día y los médicos y el gobierno dicen que se encuentra estable, la venganza política en contra de Jorge no tiene límite. #ResisteGlas #EstadoPerseguidor pic.twitter.com/nMYxESOnlE — Jorge Glas (@JorgeGlas) 9 de noviembre de 2018