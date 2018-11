Ramón Cedeño, nuevo integrante de Comisión de Mesa que analiza destitución de Prefecto de Manabí

Mariano Zambrano dijo que ya presentó apelación ante caso del que se lo acusa Luego de que el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, se excusó de presidir la sesión de la Corporación Provincial, por "ética", según dijo; la organización nombró a Ramón Cedeño como integrante de la Comisión de Mesa de este organismo legislativo, la cual analizará y calificará la notificación de destitución del prefecto, comunicada por la Contraloría General del Estado. La sesión estuvo presidida por la viceprefecta, Clara Zambrano.

La excusa fue presentada ante la comisión el pasado 31 de octubre, una vez que ésta recibió la documentación de la Contraloría, a través de la Secretaria de Prefectura. La Comisión de Mesa de la Corporación estaba integrada por el prefecto, viceprefecta y el consejero provincial Jacinto Zamora, nombrado por los miembros de la Corporación.

En reemplazo del prefecto actuará el consejero Ramón Vicente Cedeño, alcalde de 24 de Mayo, nombre que fue mocionado por el consejero Cinerman Miranda, vicealcalde de Puerto López. Con 24 votos a favor, los consejeros decidieron que Ramón Vicente Cedeño asumiera el cargo del prefecto en la Mesa.

La mayoría de los consejeros que asistieron a la sesión fueron representantes de los alcaldes de cada cantón. Luego de la votación, Ramón Vicente Cedeño señaló que la Comisión de Mesa analizará los argumentos presentados por las partes, y la resolución pasará al pleno de la Corporación para su análisis y posterior se tomará una decisión.

El informe que presentó la Contraloría en septiembre pasado determina indicios de responsabilidad penal en los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos entre Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) y Unidades de Negocios con las compañías Marzam y Marítima de Comercio (Mardcomsa), sin observar que el socio mayoritario es el prefecto de Manabí, lo que originó que estos se adjudiquen y suscriban contra expresas disposiciones legales.

El examen especial abarca el período entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017. La entidad examinada es CELEC-EP por un monto de USD $34’075.701. En ese sentido, el numeral 2 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estipula que no podrán celebrar contratos con las entidades contratantes funcionarios electos por votación popular, entre ellos prefectos y alcaldes. Como segundo punto, el informe concluye que “se realizaron pagos no contemplados en el contrato por USD $335.695,84 porque no se verificó el cumplimiento de las cláusulas contractuales”.

Mariano Zambrano manifestó que de manera personal ya presentó la apelación ante el caso del que se lo acusa. Él confía en que este proceso se aclare en el transcurso de los meses que le quedan en su período como prefecto, y aseguró que mientras tanto seguirá al mando de la prefectura hasta culminar su administración.

(FO)

Fuente: El Diario - El Telégrafo